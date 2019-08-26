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Rusya’dan korkutan açıklama: İkinci Çernobil vakası mı yaşanıyor?

Rusya'nın kuzeyindeki bir askeri üste geçen ay yaşanan bir patlama sonrasında incelemelerini tamamlayan yetkililer korkutan bir açıklama yaptı.

Rusya’dan korkutan açıklama: İkinci Çernobil vakası mı yaşanıyor?

Rusya'nın kuzeyindeki bir askeri üste geçen ay yaşanan bir patlama sonrasında incelemelerini tamamlayan yetkililer korkutan bir açıklama yaptı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:55
Rusya’dan korkutan açıklama: İkinci Çernobil vakası mı yaşanıyor?

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Rus yetkililer, bölgede yaptıkları inceleme sonucunda olay yerinde radyoaktif izotoplar bulunduğunu duyurdu. IFAX'ın haberinde radyoaktif izotopların strontium, baryum ve lanthanum olduğu ifade edildi.

Detaylar geliyor…

Son Güncelleme: 26.08.2019 11:00
Anahtar Kelimeler:
PatlamaRusya
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