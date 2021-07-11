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Rusya’da akıllara durgunluk veren olay

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta bulunan yolcular, klimalardaki arıza nedeniyle nefes almakta sorun yaşayınca çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu.

11 Temmuz 2021 Pazar 16:28
Rusya’da akıllara durgunluk veren olay

Rusya’nın başkenti Moskova akıl almaz bir olaya sahne oldu. Moskova'dan Antalya’ya saat 02.20’de kalkması planlanan Rossiya Airlines’e ait 5625 sefer sayılı uçağa yolcular alındı. Kalkışa hazırlanan uçağın yolcuları, bir süre sonra havasızlıktan şikayet etmeye başladı.

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Uçağın klimalarındaki arıza nedeniyle nefessiz kalan yolcular, çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu. Nefes alamadıkları için paniğe kapılan yolcuların acil çıkış kapısını açması sonucu uçağın solundaki acil tahliye kaydırağı aktif hale geldi. Ekipler, uçaktaki tüm yolcuları indirdi.

Rossiya Airlines yaptığı açıklamada, uçakta bulunan yolcuların başka bir uçağa alınarak uçuşun 4 saatlik gecikmeli olarak gerçekleştirilebildiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, havayolu şirketi yolcuların zararlarının karşılanacağını ifade etti.

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