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Rusya Yeni Bir "soğuk Savaş" Beklemiyor

Bişkek, 4 Şubat 19 : Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, ABD\'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması\'ndan (INF) çekilmesiyle yeni bir

Rusya Yeni Bir "soğuk Savaş" Beklemiyor

Bişkek, 4 Şubat 19 : Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, ABD\'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması\'ndan (INF) çekilmesiyle yeni bir

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:18
Rusya Yeni Bir

Bişkek, 4 Şubat 19 : Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, ABD\'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması\'ndan (INF) çekilmesiyle yeni bir "Soğuk Savaş" dönemine girilmediğini belirterek, "Artık ABD\'nin tüm silah kontrol sistemini yok ettiği yeni bir dönem başladı." dedi.
Lavrov, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bişkek\'teki Kırgız-Rus Slav Üniversitesinde (KRSU) güncel gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.
ABD\'nin INF\'den çekilmesini "üzücü" olarak nitelendiren Lavrov, "Ancak yeni bir Soğuk Savaş\'tan bahsetmeye gerek yok. Artık, ABD\'nin tüm silah kontrol sistemlerini yok ettiği yeni bir döneme girdik." diye konuştu.
Rusya\'nın yeni bir silahlanma yarışına girmeyi ise planlamadığını savunan Lavrov, "ABD\'nin anlaşmadan çekilmesi nedeniyle oluşan tehditlere ise elbette teknik ve askeri açıdan karşılık vereceğiz. Alınacak bu önlemler Rusya Savunma Bakanlığının mevcut bütçesinden karşılanacak." dedi.
ABD\'yi, Taliban\'la yapılan görüşmeleri de tümüyle kontrol altına almaya çalışmakla suçlayan Lavrov, "Afganistan\'da hükümetle Taliban arasındaki görüşmeleri herkes kaçınılmaz olarak görüyor. Ancak ABD, bu görüşmeleri diğer tüm ülkeleri karanlıkta bırakarak gizli bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Bu tür tek taraflı girişimleri bencillik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Lavrov, Rusya\'nın Kırgızistan\'ın güneyinde askeri hava üssü açıp açmayacağına yönelik soruya ise "Kırgızistan\'dan bu konuda resmi bir talep almadık ve bu konu onların inisiyatifinde. Ancak Kırgız dostlarımızla her türlü güvenlik konusunu istişare etmeye hazırız." yanıtını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987\'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF’den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD\'yi INF’yi ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
(AA/AK/ŞEB)
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