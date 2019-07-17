banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99224
ALTIN
257.149
DOLAR
5.7021
STERLİN
7.0688
EURO
6.3956
Pile sakini 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu
PİLE SAKİNİ 27 YAŞINDAKİ KIBRISLI...
45 günlük hayat mücadelesini kaybetti
ACI HABER
Tatar: “Türkiye çıkarlarımız için gerekli adımı attı”
TATAR: “TÜRKİYE ÇIKARLARIMIZ İÇİN GEREKLİ...
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
banner306

Rusya: Türkiye\'ye Savaş Uçağı Sevkiyatı İçin Görüşmeler Yapabiliriz

Moskova, 17 Temmuz 19 : Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye\'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya: Türkiye\'ye Savaş Uçağı Sevkiyatı İçin Görüşmeler Yapabiliriz

Moskova, 17 Temmuz 19 : Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye\'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
Rusya: Türkiye\'ye Savaş Uçağı Sevkiyatı İçin Görüşmeler Yapabiliriz

Moskova, 17 Temmuz 19 : Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.

banner317
Söz konusu soru Borisov’a, Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye sevkiyatı devam ederken yöneltildi. Son olarak Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, S-400 parçalarını taşıyan 13 ve 14. askeri kargo uçaklarının ülkeye iniş yaptığını açıklamıştı.

Öte yandan S-400 parçalarının hepsinin sevkiyatının tamamlanmış olması için Türkiye'ye toplam kaç uçağın gönderileceği net olarak bilinmiyor. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sistemin yerleştirilmesine ilişkin işlemlerin Nisan 2020’de tamamlanacağını söylemişti.

(SPUTNİK/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ay Misyonu’nun 50. Yıldönümünde Tarihi Buluşma
Ay Misyonu’nun 50. Yıldönümünde Tarihi Buluşma
Kamboçya'da 83 Konteyner Plastik Atık Ele Geçirildi
Kamboçya'da 83 Konteyner Plastik Atık Ele Geçirildi
Öldürülen Maltalı Gazeteci Galizia'nın Davasında 3 Kişi Yargılanacak
Öldürülen Maltalı Gazeteci Galizia'nın Davasında 3 Kişi Yargılanacak
Brezilya'da sahte Ferrari üreten fabrikaya kilit
Brezilya'da sahte Ferrari üreten fabrikaya kilit
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı
Gazze böylesini hiç yaşamadı
Gazze böylesini hiç yaşamadı
ABD dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması
ABD dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması
Brezilya'da toz sabun kutularından kokain çıktı
Brezilya'da toz sabun kutularından kokain çıktı
Peru'nun Eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı
Peru'nun Eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı
Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu
Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim