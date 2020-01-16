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Rusya\'nın Yeni Başbakanı Mihail Mişustin Oldu

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN TARAFINDAN İMZALANAN KARARNAMELER SONRASI ESKİ BAŞBAKAN DMİTRİY MEDVEDEV DE RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

Rusya\'nın Yeni Başbakanı Mihail Mişustin Oldu

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN TARAFINDAN İMZALANAN KARARNAMELER SONRASI ESKİ BAŞBAKAN DMİTRİY MEDVEDEV DE RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

16 Ocak 2020 Perşembe 15:18
Rusya\'nın Yeni Başbakanı Mihail Mişustin Oldu

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN TARAFINDAN İMZALANAN KARARNAMELER SONRASI ESKİ BAŞBAKAN DMİTRİY MEDVEDEV DE RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

Moskova, 16 Ocak 20 (.): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mihail Mişustin'i başbakanlık görevine atadı. 

Putin tarafından imzalanan kararnameyle Mişustin, Rusya'nın yeni başbakanı oldu.

Mişustin'in başbakanlık adaylığı, bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada kabul edilmişti.

Putin tarafından imzalanan başka bir kararnameyle Dmitriy Medvedev de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Medvedev, dün Putin'e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylayarak Mişustin'i, Medvedev'den boşalan başbakanlık görevine önermişti.

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TEKNOKTRAT BİR DEVLET ADAMI OLARAK TANINIYOR 

 Moskova'da 1966'da doğan Mişustin, Moskova Devlet Teknoloji Üniversitesi STANKİN'den 1989'da mezun oldu. 

Devlet görevine 1998'de vergi memuru olarak başlayan Mişustin, 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Rus siyaset çevrelerinde teknoktrat bir devlet adamı olarak tanınan Mişustin'in başkanlığı döneminde, federal bütçenin vergi tahsilat gelirleri yaklaşık 3 katına çıkmıştı.

Yönetiminde dijitalleşme sürecine verdiği önemle de dikkati çeken Mişustin, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Rusya, dijital teknoloji ve yapay zeka süreçlerini kaçırırsa, eğer ülkemizin eski düzenin bir parçası olduğunda ısrar edersek, bu yeni dünya düzeni bizi kurbanı yapar." ifadesini kullanmıştı.

Mişustin'in ön plana çıkan bir diğer özelliği ise Rusya Devlet Başkanı Putin gibi buz hokeyi tutkunu olması.

Putin ve Rus güvenlik servislerinin önde gelen isimleriyle sık sık buz hokeyi maçları yapan Mişustin, CSKA hokey kulübünün ve Rusya Hokey Federasyonunun da yönetim kurulunda bulunuyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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