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Rusya\'nın Ormanları Yanıyor

SİBİRYA BÖLGESİNDE GEÇEN HAFTA BAŞLAYAN VE 3 MİLYON HEKTAR ORMANI KÜL EDEN YANGINLAR, KURAKLIK NEDENİYLE HALA SÖNDÜRÜLEMEDİ

Rusya\'nın Ormanları Yanıyor

SİBİRYA BÖLGESİNDE GEÇEN HAFTA BAŞLAYAN VE 3 MİLYON HEKTAR ORMANI KÜL EDEN YANGINLAR, KURAKLIK NEDENİYLE HALA SÖNDÜRÜLEMEDİ

02 Ağustos 2019 Cuma 15:08
Rusya\'nın Ormanları Yanıyor

SİBİRYA BÖLGESİNDE GEÇEN HAFTA BAŞLAYAN VE 3 MİLYON HEKTAR ORMANI KÜL EDEN YANGINLAR, KURAKLIK NEDENİYLE HALA SÖNDÜRÜLEMEDİ

YANGINLARIN EN BÜYÜĞÜNÜN YAŞANDIĞI YAKUTİSTAN'DA ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 1,1 MİLYON, KRASNOYARSK'TA 1 MİLYON VE İRKUTSK BÖLGESİNDE İSE YAKLAŞIK 700 BİN HEKTAR ORMAN YOK OLDU

TOPLAM YANAN ORMANLIK ALANIN BELÇİKA, YANGINDAN OLUMSUZ ETKİLENEN KISMIN İSE PORTEKİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDUĞU BELİRTİLİYOR

UZMANLAR, YANGININ YOL AÇTIĞI DUMANDAKİ KARBONUN BÖLGEDE YAŞAYANLARIN KALP, KARACİĞER, AKCİĞER, BÖBREK GİBİ ORGANLARINA ZARAR VERDİĞİNİ BELİRTİYOR

Moskova, 2 Ağustos 19 : Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda başlayan yangın felaketi, tüm çabalara rağmen devam ediyor.

Rusya'nın Ural dağlarından Büyük Okyanus'a uzanan 1 milyar 310 milyon hektarlık toprağa sahip Sibirya'da İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde geçen haftadan bu yana süren yangın, şu ana kadar 3 milyon 71 bin hektar ormanlık alanı kül etti.

Yangınların en büyüğü ise Yakutistan ve Krasnoyarsk bölgelerinde yaşanıyor. Yakutistan'da şu ana kadar yaklaşık 1,1 milyon, Krasnoyarsk'ta 1 milyon, İrkutsk bölgesinde ise yaklaşık 700 bin hektar orman yok oldu.

Toplam yanan ormanlık alanın Belçika, yangından olumsuz etkilenen kısmın ise Portekiz büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

ÇALIŞMALARDA 28 SÖNDÜRME UÇAĞI GÖREV ALIYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 38 farklı bölgede 800'den fazla yerleşim biriminin dumandan olumsuz etkilendiğini duyurdu.

Yaklaşık 9 binden fazla kişinin aktif katıldığı söndürme çalışmalarında, 2 bin 800 yangın söndürme aracı ve 28 söndürme uçağı görev alıyor.  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rus ordusu, 10 uçak ve 10 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına dahil oldu. Ayrıca bölge halkı da gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.  

Yetkililer, acil durum ilan edilen İrkutsk, Krasnoyarsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerindeki yangınların, gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle söndürülemediğini ve kaynağının ortadan kaldırılamadığını duyurdu.

Her yıl ağırlıklı olarak doğal sebeplerle meydana gelen yangınların bu yıl, yaz sezonunun kurak geçmesi nedeniyle önlenemediği belirtiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, Sibirya'da haziranda hava sıcaklığı ortalamanın 10 derece üzerinde geçti.

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MALİYETİ NEDENİYLE DE YANGINLAR SÖNDÜRÜLMÜYOR

İnsani unsurların da yarı yarıya etkili olduğu büyük çaptaki yangınlar, Rusya'daki mevcut yasalar nedeniyle söndürülmeye gerek görülmüyor. Yasalara göre, yerel yönetim, ormanlık alanda çıkan yangını, söndürme maliyetinin yüksek olması halinde söndürmeme kararı alabiliyor.

Çevrecilerin yoğun eleştirisine hedef olan yasa nedeniyle, yangınların söndürülmesi için gerekli önlemlerin bugüne kadar alınmadığı savunuluyor.

Rusya'da binlerce kilometreye yayılan duman, ülkede insanların hayatını olumsuz yönde etkiledi. Komşu ülke Moğolistan, Alaska ve Kanada'nın batı kesimleri de dumanlardan nasibini aldı.   

Uzmanlar, yangının yol açtığı dumandaki karbonun bölgede yaşayanların kalp, karaciğer, akciğer, böbrek gibi organlarına zarar verdiği uyarısı yapıyor.

YENİDEN AĞAÇLANDIRILMASININ 100 SENE SÜRECEĞİ BELİRTİLİYOR

Ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen büyük ölçekteki yangında bölgedeki pek çok hayvan türünün de zarar gördüğü ifade ediliyor.

Sibirya'daki yangınların söndürülememesi durumunda ülkede daha önceki yıllarda çıkan yangınlardan daha büyük ölçekte bir alanı yok edeceği öne sürülüyor.

Rusya'da 1972'deki yangında yaklaşık 2 milyon, 2002'de 1 milyon 370 bin, 2010'da 2 milyon, 2017'de de 1 milyon 600 bin hektar orman kül olurken, geçen yıl Sibirya bölgesindeki orman yangınında 3,2 milyon hektar alan yanmıştı.

Çevreciler, Sibirya bölgesinde yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılmasının 100 sene süreceğine dikkati çekiyor.

DÜNYA TARİHİNDEKİ BÜYÜK ORMAN YANGINLARI

Endonezya'da 1997'de orman yangınlarında 2 milyon hektardan fazla alan yanmıştı. Avustralya'da 2009'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 450 bin hektar alan yok olmuştu.  

Portekiz'in farklı bölgelerinde 2017'de çıkan orman yangınlarında 150 bin, aynı yıl ABD'nin California bölgesinde 99 bin hektar alan kül olmuştu.

Yunanistan, geçen yıl tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşamış ve 12 bin 760 hektar alan yanmıştı.

(AA/RU/YIL)    GRAFİKLİ 
 

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