banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1095
ALTIN
462.689
DOLAR
7.2274
STERLİN
9.5096
EURO
8.5180
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Rusya\'nın Kovid-19 Aşı Çalışmaları

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN: 

11 Ağustos 2020 Salı 15:27
Rusya\'nın Kovid-19 Aşı Çalışmaları
banner337
banner351

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN:  "BİLDİĞİM ÜZERE BUGÜN SABAH DÜNYADA İLK KEZ YENİ TİP KORONAVİRÜS AŞISI TESCİL EDİLDİ"

 RUSYA’NIN TESCİL EDİLDİĞİNİ BELİRTTİĞİ AŞI, DSÖ VERİLERİNE GÖRE DÜNYADAKİ 26 AŞI ADAYI ARASINDA "BİRİNCİ AŞAMA KLİNİK DENEME" SAFHASINDA GÖRÜLÜYOR

Moskova, 11 Ağustos 20 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." dedi.

Kızlarından birisinin de aşıyı yaptırdığını ifade eden Putin, ileride dünyada Kovid-19'a karşı birçok aşının geliştirileceğini umduğunu kaydetti.

"AŞININ KLİNİK DENEMELERİNE DEVAM EDİLECEK"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 aşısının Gamaleya Araştırma Enstitüsünce geliştirildiğini aktararak, "Sonuçlara göre, aşı etkili ve güvenli olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

banner341
Klinik denemelere devam edileceğini belirten Muraşko, "Aşıyı geliştirenler ileride binlerce kişinin katılımıyla klinik denemelerine devam etmek için belgeleri hazırladı." dedi.

RUSYA'NIN TESCİL ETTİRDİĞİ AŞI İLK KLİNİK SAFHADA 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier de Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda uyararak, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

(AA/ÖZ/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
Ab, Doğu Akdeniz'de Diyalog Çağrısında Bulundu
Ab, Doğu Akdeniz'de Diyalog Çağrısında Bulundu
Almanya'nın Nüfusu Göçle Artarken Gençlerin Oranı Azalıyor
Almanya'nın Nüfusu Göçle Artarken Gençlerin Oranı Azalıyor
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 13 Ölü
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 13 Ölü
İngiltere’de Karantina Döneminde 730 Bin Kişi İşini Kaybetti
İngiltere’de Karantina Döneminde 730 Bin Kişi İşini Kaybetti
Çin'de Şiddetli Yağış: 6 Ölü
Çin'de Şiddetli Yağış: 6 Ölü
Dev bankaları batık kredi telaşı sardı
Dev bankaları batık kredi telaşı sardı
Putin’den flaş aşı açıklaması: Corona virüsü aşısına onay çıktı
Putin’den flaş aşı açıklaması: Corona virüsü aşısına onay çıktı
Abd'de Sahile Vuran Onlarca Yunus Gönüllüler Tarafından Kurtarıldı
Abd'de Sahile Vuran Onlarca Yunus Gönüllüler Tarafından Kurtarıldı
Cüce Gezegen Ceres'te yaşam belirtisi
Cüce Gezegen Ceres'te yaşam belirtisi

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim