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Rusya\'nın İdlib\'e Hava Saldırılarında 10 Sivil Öldü

ERİHA İLÇESİNDE HASTANE VE FIRININ DA HEDEF ALINDIĞI SALDIRILARDA HASTANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Rusya\'nın İdlib\'e Hava Saldırılarında 10 Sivil Öldü

ERİHA İLÇESİNDE HASTANE VE FIRININ DA HEDEF ALINDIĞI SALDIRILARDA HASTANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

30 Ocak 2020 Perşembe 08:15
Rusya\'nın İdlib\'e Hava Saldırılarında 10 Sivil Öldü

ERİHA İLÇESİNDE HASTANE VE FIRININ DA HEDEF ALINDIĞI SALDIRILARDA HASTANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İdlib, 30 Ocak 20 (.): Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi.

Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanlarda 4'ü hastane saldırısında, 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı.

Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ederken, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

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Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.

(AA/HUR/GÜL)

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