“rusya İle Türkiye Arasında İdlib Konusunda Görüş Ayrılığı Yok"

KREMLİN SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV: "RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDA İDLİB KONUSUNUN ÇÖZÜMÜNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK. BU BÖLGEDE ATEŞKESİ SAĞLAMALIYIZ"

Moskova, 31 Mayıs (.): Kremlin Sözcüsü DmitriyPeskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığının olmadığını söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi.

Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığı olmadığını belirten Peskov, "Bu bölgede ateşkesi sağlamalıyız. Hmeymim ve İdlibdahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor." dedi.



Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, "Bu anlaşma kesinlikle geçerli ve uygulama aşamasındadır. Türkiye, bu anlaşmaya bağlılığını birkaç kez teyit etti." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmişti.(AA/TUĞ/ŞEB)