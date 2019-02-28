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Rusya\'dan Pakistan-hindistan Krizi İçin Ara Buluculuk Teklifi

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:

Rusya\'dan Pakistan-hindistan Krizi İçin Ara Buluculuk Teklifi

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:

28 Şubat 2019 Perşembe 12:57
Rusya\'dan Pakistan-hindistan Krizi İçin Ara Buluculuk Teklifi


RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: "EĞER TALEP EDERLERSE İKİ ÜLKE ARASINDA ARA BULUCULUK ETMEYE HAZIRIZ"
Moskova, 28 Şubat 19 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan ile Hindistan arasında ara buluculuk etmeye hazır olduklarını söyledi.
Lavrov, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir krizi ile ilgili başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Rusya’nın, talep olması halinde Hindistan ve Pakistan arasındaki krizin sonlandırılmasına destek olabileceğini belirten Lavrov, "Eğer talep ederlerse iki ülke arasında ara buluculuk etmeye hazırız." dedi.
PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.
Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.
Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.
Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.
Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.
(AA/AK/HA)

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