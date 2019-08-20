banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96032
ALTIN
277.727
DOLAR
5.7343
STERLİN
6.9782
EURO
6.3630
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
283 BİN TL'LİK VURGUN
Kayıp askerden acı haber!
KAYIP ASKERDEN ACI HABER!
Ölü olarak bulundu
Son Dakika
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
banner307

Rusya\'dan "idlib" Değerlendirmesi

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:

Rusya\'dan "idlib" Değerlendirmesi

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:

20 Ağustos 2019 Salı 15:00
Rusya\'dan

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: "TERÖR ÖRGÜTLERİ, İDLİB'İN YÜZDE 50'SİNİ KONTROL EDERKEN ARTIK YÜZDE 90'INI KONTROL EDİYOR" 
Moskova, 20 Ağustos 19 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütlerinin İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ettiğini belirterek, tüm gözlem noktalarının da bulunduğu yerlerden saldırıların devam ettiğini iddia etti.
Lavrov, başkent Moskova'da Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchway ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terör örgütlerinin, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ettiği ifadesini kullanan Lavrov, "Tüm gözlem noktalarının da bulunduğu yerlerden saldırılar devam ediyor." dedi.

banner317
Lavrov, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rus askeri birliklerin bulunduğunu ve Suriye ordusuyla hareket ettiğini kaydetti.
İdlib'de, Türk gözlem noktalarının önceden oluşturulduğunu hatırlatan Lavrov, teröristlerin provokasyonlarının engellenemediğini ileri sürdü.
Lavrov, Rusya'nın Hmeymim askeri üssüne teröristler tarafından defalarca saldırıların düzenlendiğini iddia ederek, "Türkiye'ye, İdlib'deki militanların yok edileceği konusunda bilgi verdik. Rus ve Türk ordusu, duruma ilişkin temaslarını sürdürüyor." diye konuştu. 
(AA/AK/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
125 yıllık madeni para 7.5 milyon TL’ye alıcı buldu!
125 yıllık madeni para 7.5 milyon TL’ye alıcı buldu!
İtalya Başbakanı Conte İstifa Edeceğini Açıkladı
İtalya Başbakanı Conte İstifa Edeceğini Açıkladı
"trump'ın 4 Yıl Daha Dünyayı Rahatsız Etme İhtimali Çok Yüksek"
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "ab İle Askeri İş Birliği" Vurgusu
Akdeniz'de sığınmacılar çaresizlikten denize atladı
Akdeniz'de sığınmacılar çaresizlikten denize atladı
ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
Plasenta yapışıklığı annenin hayatını tehdit ediyor
Plasenta yapışıklığı annenin hayatını tehdit ediyor
BM'den insani yardım çalışanlarına yönelik şiddette artış vurgusu
BM'den insani yardım çalışanlarına yönelik şiddette artış vurgusu
Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi
Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi
İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor
İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim