banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1157
ALTIN
488.033
DOLAR
7.9082
STERLİN
10.2516
EURO
9.3298
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
Türkiye doktor da gönderecek mi?
Türkiye doktor da gönderecek mi?
banner376

Rusya\'da Kovid-19 Vakası Sayısı 1 Milyon 272 Bini Geçti

SON 24 SAATTE 12 BİN 126 VAKAYLA EN YÜKSEK GÜNLÜK RAKAM GÖRÜLDÜ

09 Ekim 2020 Cuma 12:28
Rusya\'da Kovid-19 Vakası Sayısı 1 Milyon 272 Bini Geçti
banner337
banner351

SON 24 SAATTE 12 BİN 126 VAKAYLA EN YÜKSEK GÜNLÜK RAKAM GÖRÜLDÜ

Moskova, 9 Ekim 20 (.): Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 12 bin 126 yeni vaka ile en yüksek günlük rakam görüldü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 126 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 272 bin 238'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 201 artarak 22 bin 257'ye, iyileşen sayısı da 7 bin 92 artışla 1 milyon 9 bin 421'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9’dan yüzde 1’e çıkarken, yeni vakaların yüzde 27'sinde semptom görülmedi.

banner341
SON 24 SAATTE 507 BİN TEST YAPILDI

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 701 artarak 321 bin 812'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 33 artışla 5 bin 530'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 507 bin Kovid-19 testi yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 49 milyon 600 bini aştığını duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, 11 Mayıs’ta 11 bin 656 vaka görülmüştü.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

(AA/ÖZ/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Genelinde Tedavisi Süren Kovid-19 Hastası Sayısı 8 Milyonu Aştı
Dünya Genelinde Tedavisi Süren Kovid-19 Hastası Sayısı 8 Milyonu Aştı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum
Petrol zengini Nijerya 11 milyar dolar borç alacak
Petrol zengini Nijerya 11 milyar dolar borç alacak
Kanada'daki Türk toplumundan hükümete Karabağ çağrısı
Kanada'daki Türk toplumundan hükümete Karabağ çağrısı
İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
Güney Kore'de gökdelen yangını: 40 yaralı
Güney Kore'de gökdelen yangını: 40 yaralı
ABD'den İran'ın 18 bankasına yaptırım
ABD'den İran'ın 18 bankasına yaptırım
İngiltere'de vaka sayısında yeni rekor
İngiltere'de vaka sayısında yeni rekor
BM: "Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor"
BM: "Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor"
Vietnam'da sel: 5 ölü, 6 kayıp
Vietnam'da sel: 5 ölü, 6 kayıp

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim