Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 966 Bini Geçti

Moskova, 25 Ağustos 20 : Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 966 bin 189’a, ölü sayısı 16 bin 568’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 696 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 966 bin 189’a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 120 artarak 16 bin 568’e, iyileşen sayısı 6 bin 652 artarak 779 bin 747’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,7’sinde semptom görülmedi.

BUGÜNE KADAR YAPILAN TEST SAYISI 34 MİLYON 800 BİNİ GEÇTİ

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 681 artarak 258 bin 430’a, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 753’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 187 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 34 milyon 800 bini geçtiği ifade edildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

(AA/AK/GÜL)