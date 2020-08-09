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Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 887 Bini Geçti

Moskova, 9 Ağustos 20 : Rusya\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 887 bin 536’ya, ölü sayısı 14 bin 931’e çıktı.               

09 Ağustos 2020 Pazar 13:40
Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 887 Bini Geçti
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Moskova, 9 Ağustos 20 : Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 887 bin 536’ya, ölü sayısı 14 bin 931’e çıktı.               

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 189 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 887 bin 536’ya yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 77 artarak 14 bin 931’e, iyileşen sayısı 3 bin 215 artarak 693 bin 422’ye ulaştı.   

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,6’sında semptoma rastlanmadı.

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Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 689 artarak 247 bin 534’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 572’ye çıktı. 

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 298 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyon 600 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı. 

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. 

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.
(AA/HUR/SEL)
 

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