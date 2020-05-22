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Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 326 Bini Aştı

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 8 BİN 894 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ, ÖLÜ SAYISI 3 BİN 249’A YÜKSELDİ

22 Mayıs 2020 Cuma 15:14
Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 326 Bini Aştı
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ÜLKEDE SON 24 SAATTE 8 BİN 894 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ, ÖLÜ SAYISI 3 BİN 249’A YÜKSELDİ
Moskova, 22 Mayıs 20 : Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 326 bin 448’e, ölü sayısı 3 bin 249’a ulaştı.    
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 894 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 326 bin 448’e çıktı.
Ülkede, günlük ölü sayısı bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 150 artarak 3 bin 249’a, iyileşen sayısı 7 bin 144 artarak 99 bin 825’e yükseldi.
Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,8 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42,2’sinde semptom görülmediği belirtildi.   
Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 988 artarak 158 bin 207’ye, ölü sayısı 73 artarak 1867’ye çıktı.  
Şehirde toplam 43 bin 582 kişi sağlığına kavuştu.  
8 MİLYONDAN FAZLA TEST
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 285 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 100 binden fazla olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, 277 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.     
RUSYA'DA KOVİD-19 SALGINININ GELİŞİMİ
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.
Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.
Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı ValeriyFalkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.
Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova ve Falkov iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.
Kremlin Sözcüsü DmitriyPeskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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