banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1109
ALTIN
468.791
DOLAR
7.4771
STERLİN
9.6550
EURO
8.8716
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 70 Bine Yaklaştı

Moskova, 14 Eylül 20 : Rusya\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 68 bin 320’ye, ölü sayısı 18 bin 635’e çıktı.   

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:32
Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 70 Bine Yaklaştı
banner337
banner351

Moskova, 14 Eylül 20 : Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 68 bin 320’ye, ölü sayısı 18 bin 635’e çıktı.   
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 68 bin 320’ye yükseldi.   
Ülkede ölü sayısı ise 57 artarak 18 bin 635’e, iyileşen sayısı 2 bin 475 artarak 878 bin 700’e ulaştı.     
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,2’sinde semptom görülmedi.
Diğer yandan başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 696 artarak 271 bin 793’e, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 993’e çıktı. 
TOPLAM TEST SAYISI 40 MİLYON 900 BİNİ GEÇTİ

banner341
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada ise son 24 saatte 279 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 40 milyon 900 bini geçtiği kaydedildi.       
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. 
Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.
(AA/AK/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Aa: Macron’un “akdeniz’de Fransız HikÂyesi” Yazma Hevesi Boşa Çıkacak
Aa: Macron’un “akdeniz’de Fransız HikÂyesi” Yazma Hevesi Boşa Çıkacak
Ab, Rusya'nın Kırım'da Yaptığı Seçimleri Tanımadı
Ab, Rusya'nın Kırım'da Yaptığı Seçimleri Tanımadı
Pompeo, Abd'nin Pekin Büyükelçisi'nin Görevden Ayrılacağı Sinyalini Verdi
Pompeo, Abd'nin Pekin Büyükelçisi'nin Görevden Ayrılacağı Sinyalini Verdi
En Fazla Kovid-19 Vakalarının Görüldüğü Hindistan'da Meclis Yeniden Açıldı
En Fazla Kovid-19 Vakalarının Görüldüğü Hindistan'da Meclis Yeniden Açıldı
Afrika'da Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyon 104 Bini Aştı
Afrika'da Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyon 104 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 185 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 185 Bini Aştı
Lübnan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Askerlerden 3'ü Öldü, 1'i Ağır Yaralandı
Lübnan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Askerlerden 3'ü Öldü, 1'i Ağır Yaralandı
Nepal’de Toprak Kayması: 11 Ölü, 20 Kayıp
Nepal’de Toprak Kayması: 11 Ölü, 20 Kayıp
Netanyahu:
Netanyahu: "bae Ve Bahreyn İle Normalleşme Ekonomimize Milyarları Pompalayacak"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim