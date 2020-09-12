banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.279
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5669
EURO
8.8348
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 60 Bine Yaklaştı

Moskova, 12 Eylül 20 (.): Rusya\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 57 bin 362’ye, ölü sayısı 18 bin 484’e çıktı.  

12 Eylül 2020 Cumartesi 12:12
Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 60 Bine Yaklaştı
banner337
banner351

Moskova, 12 Eylül 20 (.): Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 57 bin 362’ye, ölü sayısı 18 bin 484’e çıktı.  

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 488 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 57 bin 362’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 119 artarak 18 bin 484’e, iyileşen sayısı 5 bin 428 artarak 873 bin 535’e ulaştı.     

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 22,4’ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 670 artarak 270 bin 447’ye, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 968’e çıktı. 

banner341
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 356 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 40 milyon 200 bini geçtiği bildirildi.      

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. 

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab, Belaruslu Muhalif Liderlerin Serbest Bırakılmasını İstiyor
Ab, Belaruslu Muhalif Liderlerin Serbest Bırakılmasını İstiyor
Alabama Üniversitesi, Kovid-19 Kurallarını İhlal Eden 639 Öğrenciye Yaptırım Uyguladı
Alabama Üniversitesi, Kovid-19 Kurallarını İhlal Eden 639 Öğrenciye Yaptırım Uyguladı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye Uyarı
Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye Uyarı
Endonezya’da Kurtarılan Arakanlı Sığınmacılardan 3’ü Hayatını Kaybetti
Endonezya’da Kurtarılan Arakanlı Sığınmacılardan 3’ü Hayatını Kaybetti
Abd'nin Oregon Eyaletindeki Orman Yangınında Çok Sayıda Kişinin Ölmesinden Endişe Ediliyor
Abd'nin Oregon Eyaletindeki Orman Yangınında Çok Sayıda Kişinin Ölmesinden Endişe Ediliyor
Johnson, Ab'yi Ülkesinin Toprak Bütünlüğüne Tehdit Olarak Nitelendirdi
Johnson, Ab'yi Ülkesinin Toprak Bütünlüğüne Tehdit Olarak Nitelendirdi
Normandiya Dörtlüsü Toplantısı Danışmanların Katılımıyla Berlin'de Yapıldı
Normandiya Dörtlüsü Toplantısı Danışmanların Katılımıyla Berlin'de Yapıldı
Tunus Dışişleri Bakanlığı: Arap Birliğindeki İsrail'le Normalleşme Karşıtı Taslağı Filistin Geri Çekti
Tunus Dışişleri Bakanlığı: Arap Birliğindeki İsrail'le Normalleşme Karşıtı Taslağı Filistin Geri Çekti
Filistin Yönetimi, İsrail İle Varılan Anlaşmaya Tepki Olarak Manama'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı
Filistin Yönetimi, İsrail İle Varılan Anlaşmaya Tepki Olarak Manama'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim