Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 60 Bine Yaklaştı

Moskova, 12 Eylül 20 (.): Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 57 bin 362’ye, ölü sayısı 18 bin 484’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 488 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 57 bin 362’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 119 artarak 18 bin 484’e, iyileşen sayısı 5 bin 428 artarak 873 bin 535’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 22,4’ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 670 artarak 270 bin 447’ye, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 968’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 356 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 40 milyon 200 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

(AA/TUĞ/ŞEB)