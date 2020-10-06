banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1165
ALTIN
478.786
DOLAR
7.7651
STERLİN
10.1129
EURO
9.1477
Yeğenini de devlet memuru yapmayı ihmal etmemiş!
Yeğenini de devlet memuru yapmayı...
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan Arıklı
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan...
Erhürman daha emin daha sakin
Erhürman daha emin daha sakin
Sanat CB adaylarının umurunda bile değil
Sanat CB adaylarının umurunda bile...
banner376
Flaş Haber
Az kalsın galeriye giriyordu!
Kapat

Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 237 Bini Aştı

GÜNLÜK VAKA ARTIŞININ 11 BİNİ GEÇTİĞİ ÜLKEDE, SON 24 SAATTE VİRÜS NEDENİYLE 188 KİŞİ ÖLDÜ

06 Ekim 2020 Salı 12:41
Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 237 Bini Aştı
banner337
banner351

GÜNLÜK VAKA ARTIŞININ 11 BİNİ GEÇTİĞİ ÜLKEDE, SON 24 SAATTE VİRÜS NEDENİYLE 188 KİŞİ ÖLDÜ
Moskova, 6 Ekim 20 : Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 237 bin 504'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 663'e çıktı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 615 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bin 504'e yükseldi.
Artan günlük vakalar ise "11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye" yeniden geldi.
Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşanların sayısı 6 bin 252 artarak 988 bin 576, ölenlerin sayısı 188 artarak 21 bin 663'e çıktı.
Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 28,3’ünde hastalık belirtileri bulunmazken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 oldu.
Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 82 artarak 311 bin 559, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 31 artışla 5 bin 401 oldu.

banner341
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 295 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 48 milyon 300 bini geçtiğini bildirdi.
RUSYA'DA KOVİD-19
Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.
Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.
(AA/AK/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Güney Afrika'da Yıldırım İsabet Eden 2 Kişi Öldü
Güney Afrika'da Yıldırım İsabet Eden 2 Kişi Öldü
Ermenistan'ın Saldırılarında Ölen Azerbaycanlı Sivil Sayısı 27'ye Yükseldi
Ermenistan'ın Saldırılarında Ölen Azerbaycanlı Sivil Sayısı 27'ye Yükseldi
Ruhani: “Ekonomik savaş daha fazla süremez“
Ruhani: “Ekonomik savaş daha fazla süremez“
Çin, dijital para birimini pilot programlarda kullanmaya başladı
Çin, dijital para birimini pilot programlarda kullanmaya başladı
Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı
Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı
Kırgızistan'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti
Kırgızistan'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti
Trump taburcu oldu
Trump taburcu oldu
ABD: “DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz“ açıklaması
ABD: “DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz“ açıklaması
Azerbaycan ordusu Cebrail'in 3 köyünü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Cebrail'in 3 köyünü daha işgalden kurtardı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim