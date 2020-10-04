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Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 215 Bini Aştı

Moskova, 4 Ekim 20 (.): Rusya\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 215 bin 1\'e, ölü sayısı 21 bin 358\'e çıktı.

04 Ekim 2020 Pazar 12:37
Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 215 Bini Aştı
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Moskova, 4 Ekim 20 (.): Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 215 bin 1'e, ölü sayısı 21 bin 358'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 499 kişide daha virüs tespit edildi ve bugüne kadar vaka sayısı 1 milyon 215 bin 1'e yükseldi. 

Artan günlük vakalar ise "mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyeye" yeniden ulaştı.

Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşanların sayısı 3 bin 284 artarak 979 bin 143'e, ölü sayısı ise 107 artışla 21 bin 358'e çıktı.

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Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8’den yüzde 0,9’a çıkarken, yeni vakaların yüzde 27,8’inde salgın belirtileri görülmedi. 

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 327 artarak 303 bin 940’a, hayatını kaybedenler ise 29 artışla 5 bin 343’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi de son 24 saatte 436 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar test sayısının 47 milyon 600 bini aştığını bildirdi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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