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Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 20 Bini Geçti

Moskova, 5 Eylül 20 : Rusya\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 20 bin 310’a, ölü sayısı 17 bin 759’a ulaştı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 12:32
Rusya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 20 Bini Geçti
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Moskova, 5 Eylül 20 : Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 20 bin 310’a, ölü sayısı 17 bin 759’a ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 205 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 20 bin 310’a yükseldi. 

Günlük vaka sayısının 2 Eylül’den itibaren tekrar tırmanmaya başladığı ülkede, dünkü vaka sayısı 5 bin 110 olarak açıklanmıştı. 

Ülkede son bir günde ölü sayısı 110 artarak 17 bin 759’a, iyileşen sayısı 5 bin 379 artarak 838 bin 126’ya çıktı.   

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.

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Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 671 artarak 265 bin 737’ye, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 878’e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 336 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 38 milyon 100 bini geçtiği kaydedildi.   

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilse de kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

(AA/EMR/YIL)

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