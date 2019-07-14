Rusya, yeni uzay teleskobunu fırlattı: Kara delikleri ve nötron yıldızlarını gözlemleyecek

Rus uzay ajansı Roscosmos, uzay teleskobu Spektr-RG’yi taşıyan bir Poroton-M roketinin Baykonur üssünden fırlatıldığını gösteren bir video yayınladı.



2.7 ton ağırlığında olan uzay teleskobunun haziran sonunda fırlatılması planlanıyordu fakat pillerdeki sorun operasyonun ertelenmesine neden olmuştu..Bir gözlemevi görevi görecek Spektr-RG, Rusya’nın ocak ayında kontrolünü kaybettiği Spektr-R’nin yerini alacak.



2011’de fırlatılan Spektr-R’nin görevi, kara delikleri, nötron yıldızlarını ve manyetik alanları gözlemlemekti.Roscosmos yetkililerine göre yerine geçecek Spektr-RG’nin görevleri de buna benzeyecek. Spektr-RG ayrıca gökteki x ışınlarının yüksek çözünürlüklü bir haritasını çıkartacak.