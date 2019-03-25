banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
237.742
DOLAR
5.6161
STERLİN
7.4132
EURO
6.3480
Kamyon faciası
KAMYON FACİASI
Gönyeli’de ev yangını
GÖNYELİ’DE EV YANGINI
Yüksekten düşen kişi yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
Güzelyurt’ta çek hırsızlığı
GÜZELYURT'TA ÇEK HIRSIZLIĞI
banner307
Flaş Haber
Kamyon faciası
Kapat

Rusya, Venezuela'ya 100 asker ve 35 ton yardım malzemesi gönderdi

Rusya, Venezuela'ya 100 asker ve 35 ton yardım malzemesi gönderdi

25 Mart 2019 Pazartesi 08:41
Rusya, Venezuela'ya 100 asker ve 35 ton yardım malzemesi gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında artan tansiyon sebebiyle ülkenin başkenti Carakas'a 100'den fazla asker gönderdi. İki devlet üç ay önce Venezuela'da ortak bir askeri tatbikat düzenlemişti.

Rus birlikler Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Vasily Tonkoshkurov ile birlikte An-124 model askeri sevkiyat uçağı ve IL-62M model yolcu jetiyle birlikte Carakas'a cuma günü iniş yaptı.

Rusya'nın Venezuela'ya 35 ton askeri malzeme getirdiği belirtilirken, Flightradar24 internet sitesi verilerine göre söz konusu uçakların önce Suriye'ye iniş yaptığı, daha sonra da Carakas'a doğru hareket ettiği kaydedildi.

Kargo uçağının pazar öğlen Carakas'ı terk ettiği belirtilirken, Venezuelalı ve Rus yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Rusya geçtiğimiz Aralık ayında içerisinde nükleer bomba taşınabilen bir bombardıman uçağını Nicolas Maduro hükümetine desteğini göstermek amacıyla Venezuela'ya gönderdi.

Maduro geçtiğimiz çarşamba günü Rusya'nın gelecek hafta Venezuela'ya ilaç göndereceğini açıklamış ve Şubat ayında da Moskova'dan 300 ton insani yardım malzemesi getirildiğini duyurdu. Maduro yönetimi muhalif lider Juan Guaido önderliğinde Kolombiya'dan gelen bir yardım konvoyunu ise sınır hattı üzerinde engellemiş, Venezuelalı askerler sivillerin üzerine ateş açında iki kişi hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Venezuela Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşine öfkelendi, uçağıyla binaya çarptı
Eşine öfkelendi, uçağıyla binaya çarptı
30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü
30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü
Myanmar'da depoda patlama: 16 ölü, 48 yaralı
Myanmar'da depoda patlama: 16 ölü, 48 yaralı
İslamofobi'ye karşı ''birlik'' protestosu
İslamofobi'ye karşı ''birlik'' protestosu
Romanya, İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak
Romanya, İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak
İsrail'e roket saldırısı: 6 yaralı
İsrail'e roket saldırısı: 6 yaralı
Bir ülke enerji içeceğini yasakladı… Sebebini duyan şaşkına dönüyor
Bir ülke enerji içeceğini yasakladı… Sebebini duyan şaşkına dönüyor
Umman ile ABD arasında askeri iş birliği çerçeve anlaşması...
Umman ile ABD arasında askeri iş birliği çerçeve anlaşması...
İngiltere Başbakanı May'e “İslamofobi tanımını kabul et“ çağrısı...
İngiltere Başbakanı May'e “İslamofobi tanımını kabul et“ çağrısı...
Çin'de 518 milyon yıllık olduğu sanılan binlerce fosil bulundu
Çin'de 518 milyon yıllık olduğu sanılan binlerce fosil bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim