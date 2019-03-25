Rusya, Venezuela'ya 100 asker ve 35 ton yardım malzemesi gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında artan tansiyon sebebiyle ülkenin başkenti Carakas'a 100'den fazla asker gönderdi. İki devlet üç ay önce Venezuela'da ortak bir askeri tatbikat düzenlemişti.

Rus birlikler Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Vasily Tonkoshkurov ile birlikte An-124 model askeri sevkiyat uçağı ve IL-62M model yolcu jetiyle birlikte Carakas'a cuma günü iniş yaptı.

Rusya'nın Venezuela'ya 35 ton askeri malzeme getirdiği belirtilirken, Flightradar24 internet sitesi verilerine göre söz konusu uçakların önce Suriye'ye iniş yaptığı, daha sonra da Carakas'a doğru hareket ettiği kaydedildi.

Kargo uçağının pazar öğlen Carakas'ı terk ettiği belirtilirken, Venezuelalı ve Rus yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Rusya geçtiğimiz Aralık ayında içerisinde nükleer bomba taşınabilen bir bombardıman uçağını Nicolas Maduro hükümetine desteğini göstermek amacıyla Venezuela'ya gönderdi.

Maduro geçtiğimiz çarşamba günü Rusya'nın gelecek hafta Venezuela'ya ilaç göndereceğini açıklamış ve Şubat ayında da Moskova'dan 300 ton insani yardım malzemesi getirildiğini duyurdu. Maduro yönetimi muhalif lider Juan Guaido önderliğinde Kolombiya'dan gelen bir yardım konvoyunu ise sınır hattı üzerinde engellemiş, Venezuelalı askerler sivillerin üzerine ateş açında iki kişi hayatını kaybetmişti.