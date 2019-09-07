banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121
Akacan'ın kara kutusu yakalandı
AKACAN'IN KARA KUTUSU YAKALANDI
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
GİRNE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307

Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi

Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı.

Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi

Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi

Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı.

Ukraynalı denizcilerin avukatı Nikolay Polozov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, değişim sürecinin başladığını bildirdi.

banner317
Rus ve Ukrayna basını 24 Ukraynalı askerin bulunduğu Moskova’nın Lefortovo Cezaevinden Vnukovo havalimanına otobüslerle sevk edildiğini, eş zamanlı olarak Kiev Havalimanına da Rus uçağının inerek Rus vatandaşı tutukluları aldığını duyurdu.

Yetkililer, gerek değişim gerekse tutuklu ve esirlerin sayısı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Geçen yıl, kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 gemideki 24 Ukraynalı deniz asker Rusya tarafından göz altına alındıktan sonra Rus mahkemesince tutuklanarak hapse konulmuştu.

Kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu değişimi konusunda çalışmalar yapıldığını bildirmişti.    

Son Güncelleme: 07.09.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaEsir Değişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Muhalefet Anlaştı: Erken Seçim Önerisi Reddedilecek
İngiltere'de Muhalefet Anlaştı: Erken Seçim Önerisi Reddedilecek
Gazze 2 Çocuk Şehidini Uğurladı
Gazze 2 Çocuk Şehidini Uğurladı
Görevini tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
Görevini tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
Dünyada 781 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor
Dünyada 781 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor
Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
Facebook'a “tekelcilik“ soruşturması açıldı
Facebook'a “tekelcilik“ soruşturması açıldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri artıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan “ihanetli“ başsağlığı mesajı
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan “ihanetli“ başsağlığı mesajı
Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay
Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim