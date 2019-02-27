Rusya ve Suriye'den ABD'ye ortak cağrı: Askerlerinizi çekin

Rusya ve Şam yönetimi ortak açıklama yaparak ABD'nin birliklerini Suriye'den çekmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, ABD askerlerinin Suriye’den ayrılması ve ülkenin güneydoğusunda kamplarda bulunan sığınmacıların Rusya ve Suriye tarafından tahliyesine izin verilmesi istendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Esad rejimine bağlı kuvvetlerin, Rubkan bölgesindeki kampta bulunan mültecilerin yerini değiştirmek hazır olduklarının ve bölgeden çıkmaları için güvenli bir geçişin garanti altına alındığını duyurdu.

Ortak açıklamada, "Askeri birimleri Suriye topraklarında yasa dışı bir şekilde bulunan ABD’ye ayrılma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD, bu ayın başlarında, Suriye’de farklı bölgelerde 400 asker bırakacağını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump aralık ayında, IŞİD'in mağlup edildiğini belirterek Suriye'deki 2 bin askeri çekeceklerini duyurmuştu. Ancak ABD Başkanı'nın bu açıklaması, kendi ulusal güvenlik ekibini de şaşırtmıştı.