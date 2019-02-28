Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104926
ALTIN
226.700
DOLAR
5.3120
STERLİN
7.0486
EURO
6.0648
Girne'de ev yangını
GİRNE'DE EV YANGINI
Sobaya yanıcı madde döktü yangın çıktı
SOBAYA YANICI MADDE DÖKTÜ YANGIN...
En fazla yağış Girne, Beylerbeyi ve Kozanköy’de kaydedildi
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Eski karısını silahla yaraladı 8 yıl hapis yatacak
8 YIL HAPİS YATACAK
banner282

Rusya ve İsrail arasında uçak krizi aşıldı

Rusya ve İsrail arasında uçak krizi aşıldı

28 Şubat 2019 Perşembe 11:22
Rusya ve İsrail arasında uçak krizi aşıldı

Rusya ve İsrail arasında geçtiğimiz yıl yaşanan "uçak krizi" sona erdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu Moskova ziyaretinde dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya geldi. Görüşmede İsrail’in 18 Eylül’de Suriye hava sahasında düşürdüğü Rus savaş uçağı konusu da masaya yatırıldı. İki tarafın bu krizi atlattığı belirtilen görüşmede, ülkeler işbirliğine devam sözü verdi.

Netanyahu, Putin'le kurduğu doğrudan temaslar sayesinde bölgede yaşanan sıkıntıların aşıldığını kaydetti.

Rusya, uçak krizinde İsrail'i sorumlu tutmuş, gerektiği takdirde bu ülkeye misillemede bulunabileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bu arada Putin, Netanyahu'nun Kudüs davetini kabul etti.İki lider uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra İsrail-Filistin meselesi ve Suriye konularını görüştü.

İsrail Başbakanı, İran'ın bölgedeki en büyük tehdit olduğunu belirterek, "İran ve müttefikleri bölgedeki en büyük tehdit unsuru. Bu tehdidin bertaraf edilmesi ve İran'ın bizi yok etmeye yönelik tehditlerini önlemek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Diğer yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Putin’in herhangi bir İsrailli liderle Moskova’da üçlü toplantı yapma çağrısına olumlu cevap verdi.

Rusya, Kasım 2018'de İsrail ile Filistin arasında yapılması muhtemel barış görüşmeleri için ara bulucu olmaya ve ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını vermişti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Abbas, Başkan Putin’in böyle bir toplantı talebini, mevcut başbakanla veya seçimlerden sonra gelecek herhangi bir İsrail başbakanı ile adil, kalıcı barışı sağlamak için her zaman olumlu yanıtlamaya hazır." dedi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, Nisan 2014'te durmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Israil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"israil'in İhlalleri Savaş Suçu Kapsamına Girebilir"
"hint Pilotu İade Edebiliriz"
Endonezya'da Maden Ocağında Heyelan Oluştu, 7 Kişi Öldü
Endonezya'da Maden Ocağında Heyelan Oluştu, 7 Kişi Öldü
İran'da Antik Döneme Ait 7 Parça Eser Ele Geçirildi
İran'da Antik Döneme Ait 7 Parça Eser Ele Geçirildi
Daimler Ve Bmw,
Daimler Ve Bmw, "sürücüsüz Otomobil" İçin Güçlerini Birleştiriyor
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım
Şüpheli genç elinde kelepçeyle cezaevi penceresinden 10 saniyede kaçtı
Şüpheli genç elinde kelepçeyle cezaevi penceresinden 10 saniyede kaçtı
Biri kız diğeri erkek kısmi tek yumurta ikizleri rapor edildi
Biri kız diğeri erkek kısmi tek yumurta ikizleri rapor edildi
Gazze 2019'da “felaket bölgesi“ olabilir
Gazze 2019'da “felaket bölgesi“ olabilir
Pakistan: Elimizdeki esir Hindistanlı pilotu iade edebiliriz
Pakistan: Elimizdeki esir Hindistanlı pilotu iade edebiliriz

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim