Rusya ve İsrail arasında uçak krizi aşıldı

Rusya ve İsrail arasında geçtiğimiz yıl yaşanan "uçak krizi" sona erdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu Moskova ziyaretinde dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya geldi. Görüşmede İsrail’in 18 Eylül’de Suriye hava sahasında düşürdüğü Rus savaş uçağı konusu da masaya yatırıldı. İki tarafın bu krizi atlattığı belirtilen görüşmede, ülkeler işbirliğine devam sözü verdi.

Netanyahu, Putin'le kurduğu doğrudan temaslar sayesinde bölgede yaşanan sıkıntıların aşıldığını kaydetti.

Rusya, uçak krizinde İsrail'i sorumlu tutmuş, gerektiği takdirde bu ülkeye misillemede bulunabileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bu arada Putin, Netanyahu'nun Kudüs davetini kabul etti.İki lider uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra İsrail-Filistin meselesi ve Suriye konularını görüştü.

İsrail Başbakanı, İran'ın bölgedeki en büyük tehdit olduğunu belirterek, "İran ve müttefikleri bölgedeki en büyük tehdit unsuru. Bu tehdidin bertaraf edilmesi ve İran'ın bizi yok etmeye yönelik tehditlerini önlemek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Diğer yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Putin’in herhangi bir İsrailli liderle Moskova’da üçlü toplantı yapma çağrısına olumlu cevap verdi.

Rusya, Kasım 2018'de İsrail ile Filistin arasında yapılması muhtemel barış görüşmeleri için ara bulucu olmaya ve ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını vermişti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Abbas, Başkan Putin’in böyle bir toplantı talebini, mevcut başbakanla veya seçimlerden sonra gelecek herhangi bir İsrail başbakanı ile adil, kalıcı barışı sağlamak için her zaman olumlu yanıtlamaya hazır." dedi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, Nisan 2014'te durmuştu.