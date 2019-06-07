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Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi

Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi

07 Haziran 2019 Cuma 15:47
Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi

Rusya ve ABD'ye ait savaş gemileri Pasifik Okyanusu'nun batısında çarpışmanın eşiğine geldi. İki ülke de olayla ilgili birbirlerini suçladı.

Rusya'nın Pasifik Filosu, USS Chancellorsville kruvazörünün Amiral Vinogradov destroyerinin 50 metre önünden geçtiğini açıkladı. TSİ 06.35'te yaşanan olay nedeniyle Rus destroyerinin acil durum manevrası yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

ABD Yedinci Filo Komutanı Clayton Doss ise Rus tarafının "tehlikeli ve profesyonellik dışı" davrandığını, destroyerin kendi gemilerine doğru manevra yaptığını açıkladı. Doss, Rusya'nın yaptığı açıklamaların propaganda olduğunu öne sürdü ve geminin kendi gemilerine 15-30 metre uzaklığa kadar yaklaştığını açıkladı.

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ABD, fotoğraftaki Amiral Vinogradov destroyerinin tehlikeli manevralar yaptığını savundu
Rusya, Doğu Çin Denizi'nin güney doğusunda gerçekleşen olay nedeniyle ABD gemisinin komutanlarına protesto mesajı gönderdiklerini duyurdu.

İki ülke de denizde ve havada düzenli olarak yaşanan tehlikeli yakınlaşmalardan birbirlerini sorumlu tutuyor.

ABD Kasım ayında Karadeniz'de bir Rus jetinin ABD savaş uçağına yaklaşmasına dair görüntüleri paylaşarak Rusya'nın sorumsuzca davrandığını söylemiş, Rusya ise ABD uçağının kendi hava sahalarını işgal ettiğini açıklamıştı.


 

Son Güncelleme: 07.06.2019 19:15
Anahtar Kelimeler:
Rusya Abd Savaş Gemileri
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