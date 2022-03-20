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Rusya Ukrayna’da yine hipersonik füze kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mikolayiv bölgesinde bir yakıt tankını Kinjal hipersonik füzesiyle vurduğunu duyurdu. Rusya’nın saldırısına uğrayan kentlerdeki sivillerin durumunun da daha da kötüleştiği bildirildi.

20 Mart 2022 Pazar 15:00
Rusya Ukrayna’da yine hipersonik füze kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mikolayiv bölgesinde bulunan bir yakıt deposunun Kinjal (hançer) hipersonik füzesiyle vurulduğunu duyurdu. Bakanlık, Kırım hava sahası kullanılarak ateşlenen Kinjal modeli hipersonik füzenin Ukrayna askeri güçlerine ait Mikolayiv bölgesindeki bir yakıt deposunu hedef aldığını bildirerek, söz konusu yakıt deposundan Ukrayna askeri güçlerinin ülkenin güneyindeki askeri araçlarının büyük bölümünün yakıt ihtiyacını karşıladığını iddia etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Hazar Denizi bölgesinde konuşlandırılan Kalibr seyir füzelerinin de Ukrayna'daki hedeflere karşı kullanıldığını haber verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün ilk kez Ukrayna savaşında Kinjal tipi hipersonik füze kullanıldığını duyurmuş ve bu saldırıda füzelerin Ukrayna güçlerinin bir yeraltı silah deposunu imha ettiğini iddia etmişti. Dünkü saldırıya hedef olan Delaytin, bir NATO ülkesi olan Romanya'ya 100 kilometre mesafede bulunuyor.

KİNJAL'I VURMAK ÇOK ZOR

Uluslararası askeri uzmanlar Rusya‘nın ilk kez bir çatışma bölgesinde hipersonik füze kullandığına dikkat çekiyor. Rusya, "hipersonik" diye adlandırılan bu hızlı füzeleri dünyada ilk geliştiren ülke oldu. Söz konusu füzelerin yüksek hızı ve yönünü değiştirebilme kabiliyeti, füzesavar sistemlerce etkisiz hale getirilmesini zorlaştırıyor.

Yine Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlenen füze saldırılarında Ukrayna güçlerinin Kiev'in batısındaki Jitomir kentinde bulunan bir askeri hazırlık bölgesini hedef aldığı, 100’den fazla Ukraynalı askerle yabancı savaşçının "tek vuruşta" öldürüldüğünü kaydetti. Ukrayna tarafı da Herson yakınlarında bir Rus generalin öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya'nın belirttiğine göre Kinjal hipersonik füzesi, ses hızından on kat daha hızla ilerleyip hedefini vurma kapasitesine sahip. Teknik tanımlamada da hipersonik füze, ses hızından en az beş kat yüksek hıza ulaşan füzelere deniliyor.

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İNSANLIK DRAMI SÜRÜYOR

Öte yandan çatışmaların neredeyse kentin yüzde 90‘nını enkaza çevirdiği bildirilen Mariupol’den ve başkent Kiev’den 6 bin 600 sivilin çıkarılmasının başarıldığı bildiriliyor. Açılan insani koridorlar sayesinde de Mariupol'den 4 bin 128 kişinin, Kiev'den de bin 820 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Rusya’nın yoğun saldırıları ile enkaza dönen ve çevresi sarılan Mariupol kentinde yaşananların "insanlığa karşı işlenmiş suç" olduğunu dile getirerek, burada olanları "Önümüzdeki yüzyılda da insanların hatırlayacağı bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Mariupol tiyatrosuna sığınan çok sayıda sivilin bulunduğu kent tiyatrosunun Rus güçleri tarafından bombalanması sonucunda enkaz altında kalanlara yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarıyla sivil halka yönelik insani yardımları engellendiğini de ileri sürdü. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı Acil Durum Koordinatörü Jakob Kern de, AFP haber ajansına verdiği demeçte, etrafı Rus güçleri tarafından çevrilmiş çok sayıda kentte insanlara yardım yapılmasının engellendiğini belirtti.

Ukrayna hükümeti, bu sabah başkent Kiev ile yoğun saldırılara maruz kalan Harkiv ve Mariupol kentleri çevresine yedi insani koridor kurulduğunu, bölgeden çıkan sivillerin nakliyesi için otobüslerin beklediğini duyurdu.

Öte yandan Rusya, "Milliyetçi Kiev rejiminin" Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) veya Batılı ülkelerin diplomatik temsilciliklerine saldırılar düzenleyerek Rusya'nın saldırıdığı yönünde algı yaratacağını iddia etti. Moskova ayrıca, Sumi ve Mikolayiv’de Ukrayna’nın kendi halkına karşı kimyasal madde kullanacağını ileri sürdü.

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Son Güncelleme: 21.03.2022 08:51
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