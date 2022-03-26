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Rusya, Ukrayna’da hedef mi küçülttü?

Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana direnişle karşı karşıya kalan ve herhangi büyük bir şehri ele geçiremeyen Rusya işgalde ikinci aşamaya geçtiğini ve odağının Ukrayna’nın doğusu olacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de Rusya’nın başkent Kiev yerine Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesini öncelik olarak gördüğünü değerlendirdiklerini söyledi.

26 Mart 2022 Cumartesi 13:15
Rusya, Ukrayna’da hedef mi küçülttü?

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna savaşında daha kısıtlı hedeflere işaret ettiği gözlemlenen açıklamasında, operasyonun ilk aşamasının büyük ölçüde tamamlandığını ve artık Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donbass bölgesine odaklanacağını kaydetti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın Ana Operasyon Müdürlüğü’nün başında bulunan Sergey Rudskoi, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin muharip potansiyeli önemli ölçüde azaltıldı. Bu da çabalarımızı Donbass’ın özgürleştirilmesi ana hedefine ulaşmaya odaklanma imkanı veriyor” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de Rusya’nın başkent Kiev yerine Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesini öncelik olarak gördüğünü değerlendirdiklerini ve bunun müzakerelerde avantaj elde etme ve doğudaki Ukrayna güçlerinin ülkenin geri kalanıyla bağlantısını kesme çabasıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Üst düzey yetkili Rusya’nın sahadaki faaliyetlerinin de Moskova’nın yaptığı açıklamayla büyük ölçüde örtüştüğüne işaret etti. Pentagon yetkilisi ABD’nin Rus güçlerinin Donbass bölgesinde daha agresif olduğunu gözlemlediklerini ve bu bölgenin öncelik listesinde daha üst sıralarda yer aldığını değerlendirdiklerini söyledi.

Yetkiliye göre 250 bin nüfuslu Herson kentinin de önceki haftalara kıyasla tam bir Rus kontrolu altında bulunmadığını ve bu bölgede durumun tartışmalı hale geldiğini gözlemlediklerini kaydetti. Herson Ukrayna işgalinde Rus güçlerin kontroluna geçen ilk büyük kentsel merkezdi.

“RUSLAR GÜRCİSTAN’DAKİ ASKERLERİ DEVREYE ALABİLİR”

Pentagon yetkilisi başkent Kiev’de Rus güçlerin ilerleme sağlayamadığını ve savunma pozisyonları oluşturduklarını kaydetti. Yetkiliye göre Rusya’nın Ukrayna’daki muharip gücü işgal öncesindeki seviyenin yüzde 90’ından daha az düzeyde.

Yetkili Rusya’nın Ukrayna’da savaşa destek olmaları için ilk kez Gürcistan’daki askerleri devreye almayı değerlendirdiği yönünde işaretlerin olduğunu belirtti.

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Buradaki askerlerin ne zaman ve tam olarak nereye gönderileceklerinin belirsiz olduğunu söyleyen Pentagon yetkilisi, askerlerin Donbass bölgesine gönderilmelerinin sürpriz olmayacağını da sözlerine ekledi.

“RUSYA KİEV YAKINLARINDA İLERLEME SAĞLAYAMIYOR”

Başkent Kiev yakınlarındaki muharebe hatlarında Rusya haftalardır ilerleme kaydedebilmiş değil. İngiliz istihbarat raporunda Ukrayna’nın karşı saldırısının Ruslar’ı doğuya doğru geriye püskürttüğü belirtildi.

Interfaks haber ajansı Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde 1351 Rus askerinin öldüğünü ve 3825 askerin de yaralandığını aktardı. Ukrayna ise savaşta şimdiye kadar 15 bin Rus askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler’e göre, 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da 1081 sivil hayatını kaybetti ve 1707 kişi de yaralandı. Savaştan önce 400 bin kişinin yaşadığı ve Rus kuşatması altında olan Mariupol’de binlerce kişinin gıda ve elektriğe erişiminin olmadığı düşünülüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Rusya ile barış görüşmelerinin zor olduğunu söyledi. “Ukrayna heyeti güçlü bir tavır ortaya koydu ve taleplerinden vazgeçmiyor. Öncelikle ateşkes, güvenlik garantileri ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda ısrar ediyoruz” dedi.

"ÇİN ŞİRKETİ YATIRIM GÖRÜŞMELERİNİ ASKIYA ALDI"

Rusya’nın Ukrayna işgalini kınamayan tek büyük ülke Çin. Pekin yaptırımlara da karşı olduğunu ifade etmişti.

Reuters’ın Sinopec’in yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki yatırımlara ilişkin görüşmeleri askıya aldığı yönündeki haberi, yaptırımların Moskova ve Pekin arasındaki ticareti etkilediğine ilişkin ilk somut işaret.

Çin devletine bağlı petrol şirketinden bir yönetici, “Şirketler bu krizde Pekin’in dış politikasını harfiyen takip edecek. Yeni yatırım anlamında şirketlerin herhangi bir girişimde bulunmaları için bir alan yok” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 26.03.2022 14:49
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