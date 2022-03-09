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Rusya: “Ukrayna'daki hedefimiz hükümeti devirmek değil”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Rusya'nın Ukrayna'daki hedefinin mevcut hükümeti devirmek olmadığını” söyledi.

09 Mart 2022 Çarşamba 18:00
Rusya: “Ukrayna'daki hedefimiz hükümeti devirmek değil”

Zaharova, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna ile yapılacak bir sonraki müzakere turlarında ilerleme umduğunu belirtti.
Ukrayna tarafına sivillerin güvenli geçişini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma çağrısında bulunduklarını ifade eden Zaharova, "Bir sonraki müzakere turlarında daha önemli bir adım atılacağını umuyoruz." dedi.
Rusya ile Ukrayna arasında 7 Mart'taki üçüncü tur müzakerelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini dile getiren Zaharova, özellikle sivillerin çatışma bölgelerinden çıkışı için insani koridorlar konusunda gelişmeler olduğunu hatırlattı.
Ukrayna'nın tarafsız statüye dönmesinin barışçıl müzakerelerle yapılmasının daha iyi olacağını söyleyen Zaharova, Ukraynalı yetkililerden de aynı tutuma sahip olmalarını beklediklerini ifade etti.
Ukrayna'da Rus askeri birliklerinin görevinin halka yönelik olmadığını savunan Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin, "Hedef, Ukrayna'yı işgal etmeyi, devleti ve mevcut hükümeti devirmeyi içermiyor." diye konuştu.

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Ukrayna'da ABD'nin özel servislerinin himayesinde askeri amaçlar için biyolojik materyaller geliştirildiğini çok defa dile getirdiklerini hatırlatan Zaharova, şunları kaydetti:
"Uzun süredir devam eden korkularımız doğrulandı. Bu, yalnızca Ukrayna topraklarında operasyonel olarak elde edilen materyal ve verilere dayanılarak değil, yalnızca Ukrayna'nın ilgili departmanlarının açıklamalarından değil, ayrıca ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın konuşması sırasında doğrudan Washington'dan teyit edildi."
Ukrayna'da yabancı savaşçıların bulunduğunu belirten Zaharova, bu vatandaşların hayatları hakkında sorumluluk taşımadıklarını ifade etti.
Zaharova, "Rus askerlerine karşı her türlü silahlı faaliyet derhal durdurulacak, yabancı gönüllü ve paralı savaşçılar yok edilecek." dedi.
 

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Son Güncelleme: 09.03.2022 23:10
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