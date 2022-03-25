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Rusya Ukrayna'da taktik değiştiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da temel hedeflere ulaştıklarını ve Donbas bölgesine yoğunlaşacaklarını açıkladı. Bu açıklama, Rusya'nın taktik değiştirdiği şeklinde yorumlandı.

25 Mart 2022 Cuma 21:15
Rusya Ukrayna'da taktik değiştiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin yüzde 93'ünü, Donetsk bölgesinin de yüzde 54'ünü kontrol altına aldığını açıkladı. "Operasyonun ilk aşamasındaki ana hedeflere ulaşıldı" ifadelerini kullanan Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, "Ukrayna güçlerinin Donbas'ın kurtarılmasına fokuslanabilecek kadar zayıflatıldığını" söyledi.

Moskova'dan gelen bu açıklama, Rusya'nın saldırılarında büyük sorunlarla kaşılaştığı ve şimdi de taktik değiştirdiği şeklinde yorumlandı. Rusya'nın strateji değişikliğinin, Rus ordusunun Ukrayna'nın güney ve doğusunda toprak kazabilmesine rağmen ülkenin diğer bölgelerinde açtığı cephelerde giderek artan sorunlarla karşılaşmasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

ABD kaynaklarına göre Rusya özellikle hassas güdümlü füzeleriyle ilgili sıkıntılar yaşıyor. ABD'li bir hükümet yetkilisi, Reuters haber ajansına istihbarat kaynaklarına dayanarak yaptığı açıklamada, Ukrayna'da kullanılan bu füzelerin başarısızlık oranının yüzde 60'a kadar yükseldiğini söyledi. Ayrıca bu füzelerin Kiev yakınlarındaki büyük bir yakıt deposunun da vurulduğu ifade ediliyor.

Rus ordusundan yapılan açıklamada Ukrayna'da şimdiye kadar bin 351 askerinin öldüğü, 3 bin 825 askerinin de yaralandığı belirtildi. Ancak Batı ülkelerinin güvenlik kaynakları, Rusya'nın kayıplarının çok daha fazla olduğunu düşünüyor.

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UKRAYNA MARİUPOL İÇİN KORİDOR İSTİYOR

İngiliz kaynaklarına göre Ukrayna birlikleri, Kiev'in 35 kilometre doğusundaki kentleri ve savunma noktalarını geri almayı başardı. Yerel kaynaklara göre de Kiev'in kuzeyindeki Slavutıç kenti Rus güçlerinin ablukası altında. Slavutıç'ta şu anda hizmet dışı olan Çernobil nükleer santralinin bakımında çalışan işçiler yaşıyor.

Ukrayna hükümeti ise abluka altındaki 400 bin nüfuslu liman kenti Mariupol'dan sivillerin çıkabilmesi için bir koridor açılmasını istiyor. Özel araçlarıyla kentten ayrılmak isteyenlere geçiş izni verilmesi talep ediliyor. Ancak Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin müzakerelerinde bu konuda ilerleme sağlanamadı. Temsilcilerin Cumartesi günü tekrar masaya oturması bekleniyor.

RUSYA BATI KANADINI GÜÇLENDİRECEK

Rusya ayrıca NATO'nun sınırdaki faaliyetlerine karşı ülkesinin batı sınırlarındaki askeri varlığını güçlendirmeyi planlıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO'nun doğu kanadındaki askeri girişimlerini artırdığına işaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan batıdaki savunma hattını güçlendirmesini talehp ettiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 26.03.2022 01:07
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