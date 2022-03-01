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Rusya-Ukrayna arasındaki 2. barış görüşmeleri yarın yapılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, tarafların ikinci görüşmesinin yarın yapılacağı açıklandı.

01 Mart 2022 Salı 19:45
Rusya-Ukrayna arasındaki 2. barış görüşmeleri yarın yapılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, tarafların ikinci görüşmesinin yarın yapılacağı açıklandı. Barış görüşmelerinin ilk turunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Kremlin yönetimi, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" açıklaması yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının altıncı gününde, barış görüşmelerinin ikincisinin yapılacağı tarih belli oldu.

Rus Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin yarın yapılacağı açıklandı.

İLK GÖRÜŞMEDE İSTENEN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz gün iki taraf 1. görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

"ARABULUCUYA İHTİYAÇ YOK"

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Kremlin yönetimi, Ukrayna-Rusya heyetleri arasında dün gerçekleşen barış görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Müzakerelerde Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan görüşüyor, arabulucuya ihtiyaç yok" dedi.

KREMLİN: HİÇBİR YAPTIRIM YAKLAŞIMIMIZI DEĞİŞTİREMEZ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün, Moskova ile Kiev arasında doğrudan müzakerelerin başladığını ancak iki ülkenin devlet başkanları olan Putin ve Zelenski arasında herhangi bir görüşme planının olmadığını duyurdu.

Peskov, "Rusya, sivil hedeflere yönelik saldırı düzenlemedi, termoborik ya da parça tesirli bombalar kullanılmadı. Rusya, hiçbir savaş suçu işlemedi" dedi. Peskov, ayrıca hiçbir yaptırım Kremlin'in Ukrayna'ya ilişkin yaklaşımını değiştiremeyeceğini vurguladı.

İKİNCİ GÖRÜŞME BELARUS-POLONYA SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Müzakere sürecinin devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını vurgulayan Medinskiy, “Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki günlerde Belarus-Polonya sınırında gerçekleşecek” diye konuşmuştu.

Medinskiy, yapılacak diğer görüşme öncesinde her heyetin ülkesinin devlet başkanı ile istişare edeceğini sözlerine eklemişti.

Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır" demişti.

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Son Güncelleme: 02.03.2022 08:30
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