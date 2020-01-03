banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113508
ALTIN
297.502
DOLAR
5.9728
STERLİN
7.8103
EURO
6.6464
Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Uyuşturucuya 4 tutuklama
UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Rusya: “Süleymani’nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım“

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak "maceracı bir adım" olarak gördüklerini açıkladı.

Rusya: “Süleymani’nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım“

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak "maceracı bir adım" olarak gördüklerini açıkladı.

03 Ocak 2020 Cuma 09:58
Rusya: “Süleymani’nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım“

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rus medyasına yapılan yazılı açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesi nedeniyle İran halkına taziye iletildi.

Süleymani’nin, İran’ın çıkarlarına hizmet etmeye adanmış bir şahsiyet olduğu belirtilen açıklamada, “Süleymani’nin Amerika tarafından Bağdat’ta gerçekleştirilen roket saldırısında öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak maceracı bir adım olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

banner317
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesinin Amerikalılar ile Irak’taki Şiiler arasındaki çatışmaların habercisi olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Son Güncelleme: 03.01.2020 13:10
Anahtar Kelimeler:
Rusya Süleymani’nin öldürülmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'den “gerilimi düşürme“ çağrısı
Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'den “gerilimi düşürme“ çağrısı
AB'den Libya tezkeresi açıklaması
AB'den Libya tezkeresi açıklaması
Libya’nın başkentinde uçuşlar durduruldu
Libya’nın başkentinde uçuşlar durduruldu
Ruhani: “İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır“
Ruhani: “İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır“
Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı
Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı
Şii Lider Sadr'dan Milis güçlerine “Irak'ı savunmaya hazır olun“ çağrısı
Şii Lider Sadr'dan Milis güçlerine “Irak'ı savunmaya hazır olun“ çağrısı
Gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi
Gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi
İran Savunma Bakanı: “Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek“
İran Savunma Bakanı: “Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek“
Sri Lanka hava kuvvetlerine ait uçak düştü
Sri Lanka hava kuvvetlerine ait uçak düştü
Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk tepki
Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk tepki

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim