Rusya: Sınırlarımızı tekrar tamamen kapatamayız

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, sınırların kapanmasına dair açıklama yaptı. Yaklaşan yeni yıl tatili için çok sayıda Rus vatandaşının yurt dışına gidecek olması nedeniyle sınırları kapatamayacaklarını söyledi.