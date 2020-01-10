Rusya sesten 10 kat hızlı balistik füzeleriyle Karadeniz'de tatbikat yaptı

Söz konusu tatbikata 30 savaş gemisi ile birlikte Tu-95 bombardıman uçaklarının da bulunduğu 39 jet katıldı. Rus donanma gemileri Kalibr seyir füzeleri test ederken ve MiG-31 savaş uçakları da yeni geliştirilen Kinjal süpersonik hava balistik füzelerini denedi.
40'tan fazla insansız hava aracı ve bir denizaltının da katıldığı tatbikatta yeni füze sistemlerinin başarılı olduğu ve hedefleri vurduğu kaydedildi.
Putin'in tatbikatta Mareşal Ustinov kruvazöründen bazı komutanlarla da özel olarak görüştüğü açıklandı. Tatbikatın ABD ile İran arasında yaşanan krizin hemen akabinde gelmesiyse dikkat çekti.
Rusya geçtiğimiz temmuz ayında da Amiral Makarov fırkateyni ile Utes kıyı füze sistemlerini Karadeniz'de test etmiş, tatbikat boyunca kıyı şeridi deniz trafiğine kapatılmıştı.