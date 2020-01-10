Rusya sesten 10 kat hızlı balistik füzeleriyle Karadeniz'de tatbikat yaptı

Söz konusu tatbikata 30 savaş gemisi ile birlikte Tu-95 bombardıman uçaklarının da bulunduğu 39 jet katıldı. Rus donanma gemileri Kalibr seyir füzeleri test ederken ve MiG-31 savaş uçakları da yeni geliştirilen Kinjal süpersonik hava balistik füzelerini denedi.

40'tan fazla insansız hava aracı ve bir denizaltının da katıldığı tatbikatta yeni füze sistemlerinin başarılı olduğu ve hedefleri vurduğu kaydedildi.

Putin'in tatbikatta Mareşal Ustinov kruvazöründen bazı komutanlarla da özel olarak görüştüğü açıklandı. Tatbikatın ABD ile İran arasında yaşanan krizin hemen akabinde gelmesiyse dikkat çekti.



Viladimir Putin, Mart 2018'de yaptığı açıklamasında Kinjal süpersonik füzelerin sesten 10 kat daha hızlı olduğunu, tüm mevcut savunma sistemlerini aşabildiğini ve 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabildiğini söylemişti.Rusya geçtiğimiz temmuz ayında da Amiral Makarov fırkateyni ile Utes kıyı füze sistemlerini Karadeniz'de test etmiş, tatbikat boyunca kıyı şeridi deniz trafiğine kapatılmıştı.