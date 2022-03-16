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Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna’da son 24 saatte 128 askeri altyapı tesisi imha edildi”

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da son 24 saatte 128 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

16 Mart 2022 Çarşamba 13:45
Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna’da son 24 saatte 128 askeri altyapı tesisi imha edildi”

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Ukrayna'da son 24 saatte 128 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

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Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya ait toplam 111 uçak, 68 helikopter, 160 insansız hava aracı (İHA), 159 çok namlulu roketatar, 1353 tank ve çeşitli zırhlı araç, 129 uçaksavar füze sistemi, 493 obüs ve havan topu, 1096 özel askeri araç yok edildi."

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Son Güncelleme: 16.03.2022 14:11
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