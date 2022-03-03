Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi.

Konaşenkov, "Rus askeri güçleri, Balakliya kentinin yanı sıra Vinogradnaya, Sartaka, Vodyanoe, Çistopolye, Novopoltavka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı." dedi.



Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerini imha etmeye devam ettiklerini belirten Konaşenkov, başkent Kiev'in Lysa Hora bölgesindeki bir teknolojik radyo televizyon merkezini vurduklarını aktardı.Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 62 komuta ve iletişim merkezi, 39 'S-300' hava savunma sistemi, 'Buk M-1' ve 'Osa', 52 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 62 uçak, 606 tank ve zırhlı araç, 67 çok namlulu roketatar, 227 havan topçusu, 405 özel askeri araç ve 53 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bilgisini paylaştı.