banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.816
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6444
EURO
8.7151
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Rusya Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşı üretimi başladı

Rusya Sağlık Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in müjdesini verdiği 'Sputnik V' adlı Covid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:42
Rusya Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşı üretimi başladı
banner337
banner351

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, herkesin gözü salgını bitirecek aşı ve ilaç çalışmalarından gelecek iyi haberlere çevrilmiş durumda.

Ülkelerin adeta yarışa girdiği aşı çalışmalarıyla ilgili en somut açıklamayı geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

banner341

Rusya lideri Vladimir Putin.

Putin ülkesinde geliştirilen corona virüsü aşısının tüm testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime başlanacağını duyurdu. Putin’in bu sözleri dünya kamuoyunda heyecan yaratsa da, başta ABD olmak üzere bazı kesimler ise bu gelişmeye şüpheyle yaklaştı.

ADI: SPUTNİK V

Rusya Sağlık Bakanlığı ise bugün en çok merak edilen sorulardan birine yanıt verdi. Interfax’ın bakanlıktan aktardığı açıklamaya göre ‘Sputnik V’ adlı aşının üretimine başlandı. Bakanlığın resmi açıklamasında, “Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından corona virüsüne karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı” denildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
RusyaAşıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Venezuela’da 15 İsyancı Askere 24'er Yıl Hapis Cezası
Venezuela’da 15 İsyancı Askere 24'er Yıl Hapis Cezası
Beyrut Patlamasının Ardından Hizbullah'ın Lübnan'daki Rolünü Artıracağı İddia Ediliyor
Beyrut Patlamasının Ardından Hizbullah'ın Lübnan'daki Rolünü Artıracağı İddia Ediliyor
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 161 Kişi Hayatını Kaybetti
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 161 Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Kore'den Zorla Çalıştırılan İşçilerin Tazminat Sorununun Çözümü İçin Japonya'ya Zeytin Dalı
Güney Kore'den Zorla Çalıştırılan İşçilerin Tazminat Sorununun Çözümü İçin Japonya'ya Zeytin Dalı
Sümela Manastırı'nda ayin başladı
Sümela Manastırı'nda ayin başladı
Tayvan, ABD ile F-16 anlaşması yaptı
Tayvan, ABD ile F-16 anlaşması yaptı
Pentagon gizemli hava olayları için görev gücü kurdu
Pentagon gizemli hava olayları için görev gücü kurdu
BMGK'dan İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmaya ret
BMGK'dan İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmaya ret
Trump ve Macron Doğu Akdeniz'i görüştü
Trump ve Macron Doğu Akdeniz'i görüştü

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim