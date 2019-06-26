Rusya S-400'lerin teslimatına “yüzde 99“ hazır

RUSYA DEVLET SAVUNMA SANAYİSİ ŞİRKETİ ROSOBORONEXPORT'UN BAŞKANI ALEKSANDR MİHEYEV: "(S-400 ANLAŞMASI) İLK TESLİMATA YÜZDE 99 HAZIRIZ. TEMMUZDA İLK TESLİMAT BAŞLAYACAK, ŞU ANDA LOJİSTİKLE İLGİLİ KISIMLARI TAMAMLIYORUZ"

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı AleksandrMiheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını belirterek, “Türkiye’ye ilk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz.” dedi.

Miheyev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, silah ihracatında ödemelerle ilgili bu yıl yeniden yapılandırmaya gittiklerini söyledi.

Türkiye’nin aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Miheyev, “İlk teslimata yüzde 99 hazırız. Temmuzda ilk teslimat başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz. Üretimdeki zorluklar açısından teslimat rekor sürede tamamlanacak.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, S-400’lerin gelecek aydan itibaren teslim alınacağını belirterek, “S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız.” demişti.

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh’in alt kuruluşu Rosoboronexport, Rus devleti tarafından silah ve askeri ekipman ihracat hakkına sahip tek şirket konumunda.