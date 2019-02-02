Rusya nükleer silah anlaşmasını askıya aldığını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıklamasının ardından Rusya da anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış İşleri ve Savunma bakanlarıyla bir araya geldiği ve Soğuk Savaş dönemi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı donduracaklarını söylediği belirtildi.

Rusya'nın süpersonikler de dahil olmak üzere yeni füzeler üretmek için çalışmaya başlayacağını söyleyen Putin, bakanlarını Washington ile silahsızlanma görüşmeleri başlatmamaları konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Şubat itibariyle INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini ve anlaşmadan çekilmeye başlayacaklarını söylemişti. Trump, anlaşmayı ihlal etmekle suçladığı Rusya'nın gereken önlemleri almaması halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılacaklarını belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıklaması sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Rusya'nın INF Anlaşması'nı ciddi bir şekilde ihlal ettiğini belirterek, NATO'nun ABD'nin kararını desteklediğini söylemişti. Stoltenberg ayrıca NATO'nun Avrupa kıtasına kara konuşlu füze yeni nükleer füzesi taşıma niyetinde olmadığını açıkladı.