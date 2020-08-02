Rusya'nın Ekim'de toplu aşı uygulamasına başlaması bekleniyor

Interfax haber ajansına göre Murashko, Moskova'daki Gamaleya Ensititüsü tarafından geliştirilen aşının klinik testleri başarıyla geçtiğini ve kullanılabilmesi için resmi prosedür işlemlerinin hazırlandığını duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlere göre Murashko, ilk olarak doktorlar ve öğretmenlerin aşılanacağını söyledi.

Reuters ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın aşısının bu ay içerisinde onaylanmasının beklendiğini kaydetti.

Ancak bazı uzmanlar, Rusya'nın aşı çalışmalarında hızlı davranmasına şüpheyle yaklaşıyor.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Anthony Fauci, Cuma günü Rusya ve Çin'in aşıyı kullanmaya başlamadan önce "gerçekten test ettiklerini umduğunu" söyledi. Fauci, ABD'nin "güvenilir ve etkili" aşısının yıl sonunda hazır olmasını beklediklerini kaydetti.



Dünya çapında koronavirüse karşı onlarca aşı geliştirme çalışması yürütülüyor ve 20'den fazlasının klinik test aşamasında olduğu belirtiliyor.Geçen ay ABD, İngiltere ve Kanada; bir Rus hacker grubunu Covid-19 aşısı geliştiren şirketleri hedef almakla suçlamıştı.ABD Adalet Bakanlığı ayrıca ABD şirketlerinin sistemlerine sızarak aşı konusunda bilgi edinmeye çalışan iki Çinliye resmi suçlama yöneltmiş, Pekin'i de hackerları desteklemek ve korumakla suçlamıştı.