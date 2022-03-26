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Rusya, Lviv kentini güdümlü güzelerle vurdu

Ukrayna'nın Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Lviv Belediye Başkanı Sadovyi, şehre yeni bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı.

26 Mart 2022 Cumartesi 21:15
Rusya, Lviv kentini güdümlü güzelerle vurdu

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı." ifadesini kullandı.

Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi.

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Öte yandan, Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, şehre yeni bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı.

Sadovyi, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus füze saldırısının yerel saatle 18.55’te tekrarlandığını bildirdi. Sadovyi, açıklamasında “Lviv yakınlarına bir saldırı daha yapıldı. Sonucunda 3 büyük patlama meydana geldi. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor.” ifadesini kullandı.

LVİV’E ATILAN FÜZELER NEDENİYLE KONSER YARIDA KALDI

Bu arada Rusya’nın Lviv’e düzenlediği hava saldırısı öncesinde çalan uyarı sirenleri nedeniyle şehrin merkezinde açık havada verilen konser yarıda kesildi.

Opera ve Bale binası önünde düzenlenen konserde sahne alan Lviv Ulusal Müzik Akademisi Orkestrası sanatçıları, hava saldırısı alarmının ardından sığınaklara indi. Konseri izleyen yüzlerce kişi de siren seslerinin ardından meydandan ayrılarak güvenli alanlara yöneldi. Sirenlerden kısa bir süre sonra ise Lviv’de patlama sesleri yankılandı

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Son Güncelleme: 27.03.2022 00:45
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