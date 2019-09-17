Rusya, Kuzey Kore gemilerini alıkoydu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus karasularında kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu bildirdi.
Rus sınır görevlilerinin gemileri teftişi esnasında silahlı saldırıya uğradığı vurgulanan açıklamada, “Kuzey Kore gemisinin mürettebatı gemide teftiş yapan sınır görevlilerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 3 sınır görevlisi yaralandı.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, mürettebatı ile Kuzey Kore yelkenli balıkçı gemilerinin alıkonularak, Rus limanına götürüldüğü kaydedildi.