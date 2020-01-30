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Rusya Koronavirüs Salgını Nedeniyle Çin'le Sınırını Kapatıyor

RUSYA BAŞBAKANI MİŞUSTİN, ÇİN VATANDAŞLARINA YÖNELİK ELEKTRONİK VİZE UYGULAMASINI DA GEÇİCİ OLARAK DURDURDUKLARINI AÇIKLADI

Rusya Koronavirüs Salgını Nedeniyle Çin'le Sınırını Kapatıyor

RUSYA BAŞBAKANI MİŞUSTİN, ÇİN VATANDAŞLARINA YÖNELİK ELEKTRONİK VİZE UYGULAMASINI DA GEÇİCİ OLARAK DURDURDUKLARINI AÇIKLADI

30 Ocak 2020 Perşembe 10:40
Rusya Koronavirüs Salgını Nedeniyle Çin'le Sınırını Kapatıyor

RUSYA BAŞBAKANI MİŞUSTİN, ÇİN VATANDAŞLARINA YÖNELİK ELEKTRONİK VİZE UYGULAMASINI DA GEÇİCİ OLARAK DURDURDUKLARINI AÇIKLADI

Moskova, 30 Ocak 20 : Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs sebebiyle alınacak önlemleri değerlendirdi.

Virüsün yayılmaması amacıyla, Rusya’nın Çin’le sınırının kapatılması gerektiğini belirten Mişustin, “Buna ilişkin talimat bugün imzalandı ve çalışmalar başladı. Hükümet ilave önlemler alınmasına yönelik adımları da atmaya devam edecek.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurulduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Rus vatandaşlarının acil durumlar dışında Çin’e seyahat yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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Bazı Rus şirketleri de daha önce Çin'e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı. 

Bu sabah itibarıyla, ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükseldi.

(AA/HUR/GÜL) 

Son Güncelleme: 30.01.2020 13:53
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