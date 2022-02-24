Rusya ile Ukrayna ordularının güçleri ne kadar?

Global Firepower'ın 2021 raporuna göre iki ülke ordularının güçleri:

Rusya ordusu dünya sıralamasında ikinci sırada bulunuyor.

Ukrayna ise dünya orduları arasında 25'inci sırada geliyor.

Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin.

Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin.

İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı, Rusya lehine 759 bin.

Rusya'nın yedek personel sayısı iki milyon. Ukrayna'nın yedek personeli ise 900 bin.

Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin, Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor.

Rusya'nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolar.

Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçesi 9 milyar 600 milyon dolar.

Rusya'nın toplam hava aracı 4 bin 144. Ukrayna'nın toplam hava aracı 285.

Rusya'nın 789, Ukrayna'nın ise 42 savaş uçağı bulunuyor. Aralarındaki fark 747.

Küresel ateş gücü sıralamasında dünyada ikinci sırada bulunan Rusya 742, Ukrayna 25 saldırı uçağına sahip.

Rusya'nın 1540, Ukrayna'nın 111 helikopteri bulunuyor.

Rusya'nın 538, Ukrayna'nın 34 saldırı helikopteri mevcut.

Tank gücü bakımından dünyada lider konumunda bulunan Rusya'nın 13 bin tankı var. Ukrayna ise 2430 tanka sahip.

Rusya'nın 27 bin, Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı aracı var.

Kendinden tahrikli topçu açısından da dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın 6 bin 540, Ukrayna'nın 785 topçusu bulunuyor.

Rusya 4 bin 465 ve Ukrayna 2 bin 40 çekili topçuya sahip.

Ukrayna'nın uçak gemisi bulunmuyor, Rusya'nın ise bir uçak gemisi mevcut.

Rusya 64 denizaltı sahibi iken Ukrayna ordusunun denizaltısı yok.

Keza Rusya'nın 15 destroyeri (muhrip) bulunurken bu rakam da Ukrayna ordusu açısından sıfır.

Ukrayna'nın bir Rusya'nın ise 11 fırkateyni bulunuyor.

Rusya 85, Ukrayna 0 korvete sahip.

Rusya 48 mayın gemisi sahibiyken Ukrayna'nın envanterinde bu gemi mevcut değil.