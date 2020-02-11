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Rusya, İdlib Gerilimi Konusunda Abd İle Temas Halinde

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Rusya, İdlib Gerilimi Konusunda Abd İle Temas Halinde

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.

11 Şubat 2020 Salı 13:04
Rusya, İdlib Gerilimi Konusunda Abd İle Temas Halinde

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.

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Ryabkov, başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde İdlib’de artan gerilimin Rusya ile ABD arasında görüşüldüğünü söyleyen Ryabkov, “(İdlib konusunda Rusya ile ABD arasında) temas sürüyor. Kimse bunu reddetmiyor. Sahada ortaya çıkan bazı somut durumların ordular arasında farklı düzeylerde etkili temasların kullanımı sayesinde tatmin edici bir şekilde çözüldüğünü söyleyebilirim. Bunun pratikte devam edeceğini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 16:12
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