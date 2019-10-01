banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103630
ALTIN
270.207
DOLAR
5.7125
STERLİN
6.9644
EURO
6.2266
24 yaşındaki genç kadın kayıp, aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
2 yaşındaki çocuğuna çarptı...
2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA ÇARPTI...

Rusya, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüyle İlgili Anlaşmayı Onayladı

Moskova, 1 Ekim 19 (TAK): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı.

Rusya, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüyle İlgili Anlaşmayı Onayladı

Moskova, 1 Ekim 19 (TAK): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı.

01 Ekim 2019 Salı 11:56
Rusya, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüyle İlgili Anlaşmayı Onayladı

Moskova, 1 Ekim 19 (TAK): Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı.

Putin, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan yasayla Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı onayladı.

Anlaşma, Hazar'a kıyısı olan ülkeler Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan tarafından geçen yıl ağustosta imzalanmıştı.

HAZAR'IN HUKUKİ STATÜSÜYLE İLGİLİ ANLAŞMA

Anlaşmaya göre, taraflara, Hazar denizinde egemenlik, münhasır haklar ve yargı yetkisi tanınacak.

Tarafların, Hazar Denizi'ndeki faaliyetleri, egemenliğe, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığa, eşitliğe saygı, güç ve tehditlerin kullanılmaması, iş birliği ve iç işlere karışmamak prensipleri temelinde yürütülecek. Hazar Denizi'yle ilgili tüm sorunlar, barış yoluyla çözülecek.

banner317
Hazar'a kıyısı olan ülkeler dışında, denizde yabancı askeri güçlerin bulunmayacağı vurgulanan anlaşmaya göre, taraflar, burada denizcilik, balıkçılık, biyolojik kaynakların kullanımı ve korunması, maden keşif ve üretimin yanı sıra diğer faaliyetleri yürütebilecek.

Anlaşmaya göre, Hazar Denizi, iç su alanlarına, karasulara, balıkçılık alanlarına ve ortak su alanına bölünecek. Her taraf, anlaşmaya uygun olarak belirlenen sınırdan 15 deniz mili mesafeye kadar kendi karasularını belirleyecek.

Hazar Denizi'nin dibi ve toprak altının sektörlere bölünmesi, uluslararası hukuk ve normlar dikkat alınarak komşu ve karşı karşıya yer alan ülkeler arasında anlaşılarak gerçekleşecek.

Her taraf, 10 deniz mili genişliğinde balıkçılık alanı oluşturacak ve bu bölgede balık avlama hakkına sahip bulunacak.

Taraflar, anlaşma uyarınca, Hazar Denizi'nin dibine deniz altı kabloları ve ana boru hatlarını, uluslararası anlaşmalarda belirlenen standartlara uygun olarak döşeyebilecek. Deniz altı kablolarının ve boru hatlarının döşenmesi için güzergahın belirlenmesi, deniz dibi sektöründen geçecek tarafla mutabakat halinde yapılacak.

Hazar Denizi'nin biyolojik çeşitliliğine zarar verecek faaliyetlerin yasaklanacağı belirtilen anlaşmaya göre, taraflar verdiği zarar için uluslararası normlara uygun olarak sorumluluk alacak.

(AA/FG)

Son Güncelleme: 01.10.2019 15:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da Hükümet Karşıtı Gösteriler
Endonezya'da Hükümet Karşıtı Gösteriler
Çin’den 70’inci Yıl Dönümü Kutlamalarında Dünyaya Gövde Gösterisi
Çin’den 70’inci Yıl Dönümü Kutlamalarında Dünyaya Gövde Gösterisi
AB ülkeleri geçen yıl kahveye 7.8 milyar euro harcadı
AB ülkeleri geçen yıl kahveye 7.8 milyar euro harcadı
Pasif Direnişin Sembolü Gandi
Pasif Direnişin Sembolü Gandi
Bu Yıl Akdeniz'i Geçerek Avrupa’ya Ulaşmak İsterken Ölen Göçmenlerin Sayısı Bini Geçti
Bu Yıl Akdeniz'i Geçerek Avrupa’ya Ulaşmak İsterken Ölen Göçmenlerin Sayısı Bini Geçti
Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz dağı koptu
Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz dağı koptu
Rusya, ABD yaptırımlarına tepki gösterdi
Rusya, ABD yaptırımlarına tepki gösterdi
Cep telefonu genç kızı öldürdü! Bunu sakın ama sakın yapmayın!
Cep telefonu genç kızı öldürdü! Bunu sakın ama sakın yapmayın!
Sri Lanka'da Ölü Bulunan 7 Filin Köylülerce Zehirlendiği Şüphesi
Sri Lanka'da Ölü Bulunan 7 Filin Köylülerce Zehirlendiği Şüphesi
Volkswagen'e toplu dava
Volkswagen'e toplu dava

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim