banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111177
ALTIN
282.265
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7240
EURO
6.5768
Ölüm nedenleri belli oldu
OTOPSİ SONUÇLARI
Ani ölüm
GAZİMAĞUSA'DA ANİ ÖLÜM
Gazimağusa’da korkutan kaza! 2 yaralı
2 KİŞİ YARALANDI
Hava durumu
HAVA DURUMU

Rusya, Ermenistan'a hava savunma füze sistemi sevk etti

Ermenistan Başbakanı TC Milli Piyango, Rusya'nın ülkesine TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk ettiğini belirtti.

Rusya, Ermenistan'a hava savunma füze sistemi sevk etti

Ermenistan Başbakanı TC Milli Piyango, Rusya'nın ülkesine TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk ettiğini belirtti.

22 Aralık 2019 Pazar 08:50
Rusya, Ermenistan'a hava savunma füze sistemi sevk etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Rus yapımı yüksek teknoloji ürünü TOR-M2KM hava savunma füze sistemine sahip oldu." ifadelerini kullandı.

TOR-M2KM'nin 2019 yılında üretildiğini belirten Paşinyan, "Sayı konusunda bilgi vermek istemiyorum, çünkü bu devlet sırrıdır." yorumunda bulundu.

Ermenistan, daha önce, Rusya'dan 12 adet Su-30 CM savaş uçağı satın almıştı. 

banner317
TOR-M2KM, orta ve uzun menzilli seyir füzelerini, 5 metreye kadar deniz yüzeyi üstünden gelen gemi füzelerini, kanatlı ve güdümlü bombaları, insansız hava araçlarını, uçak ve helikopterleri engelleyebiliyor.

Her türlü koşulda çalışabilen TOR-M2KM, taşıma kapasitesi olan herhangi bir platforma entegre olabiliyor.

25 tonluk kapasiteye sahip vinç ile 10 dakikada kurulabilen TOR-M2KM, yaklaşık 140 hedefi algılayabiliyor ve en tehlikeli dört hedefi aynı anda vurabiliyor.

Son Güncelleme: 22.12.2019 12:05
Anahtar Kelimeler:
TC Milli PiyangoTOR-M2KM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küba'nın 43 yıl sonra yine Başbakanı var
Küba'nın 43 yıl sonra yine Başbakanı var
Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani
Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5 sivil öldü
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5 sivil öldü
Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Batı Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor
Batı Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor
Çin'de bina yangını : 6 ölü
Çin'de bina yangını : 6 ölü
Trump ve Abe telefonda Kuzey Kore ve İran'ı görüştü
Trump ve Abe telefonda Kuzey Kore ve İran'ı görüştü
İdlib'e yoğun hava saldırıları: 8 ölü
İdlib'e yoğun hava saldırıları: 8 ölü
Trump, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu şartlı kaldıran yasayı imzaladı
Trump, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu şartlı kaldıran yasayı imzaladı
Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı sildi
Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı sildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim