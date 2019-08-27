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Rusya'dan “Türk astronot“ teklifi...

Rusya'dan “Türk astronot“ teklifi...

27 Ağustos 2019 Salı 16:25
Rusya'dan “Türk astronot“ teklifi...

RUSYA FEDERAL UZAY AJANSI BAŞKANI DMİTRİY ROGOZİN: "(TÜRKİYE'YE) SİZE ORTAK BİR TEKLİFİMİZ VAR; CUMHURİYETİNİZİN 100'ÜNCÜ YILINI YÖRÜNGEYE TÜRK BİR ASTRONOT GÖNDEREREK KUTLAMAK. KOZMONOT EĞİTİM MERKEZİ BUNA HAZIR"

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzaya Türk astronot göndermeyi teklif etti.

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Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, "Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır." ifadelerini kullandı.

Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler" dedi.

Son Güncelleme: 27.08.2019 19:52
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