Rusya'dan Google'a rekor para cezası

Moskova'da yetkili bir mahkeme Rus yetkililerin tüm taleplerine rağmen yasaklı bir içeriği kaldırmayan Google'a rekor düzeyde para cezası verdi.

Mahkemenin basın servisi Telegram'da yaptığı açıklamada, ABD firmasının 7,2 milyar ruble (98 Milyon Dolar) para cezasına çarptırıldığını belirtti.

Google da 2015 yılında açılan bir dava nedeniyle 450 milyon ruble tutarında ceza ödemişti.

Karar, bir bilişim teknolojisi şirketinin Rusya'daki cirolarının ölçeğine göre ilk kez mali cezalarla karşı karşıya kalmasına işaret ediyor.

Ciro cezası, Rusya İdari Suçlar Kanunu uyarınca en katı ceza ve tekrarlanan ihlaller için uygulanıyor.

Bundan önce, Google ve diğer sosyal ağlar, Rus yasalarını ihlal ettikleri için duruma göre para cezasına çarptırıldı ancak cezalar kazançlarıyla bağlantılı değildi.