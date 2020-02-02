banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.717
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8883
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Rusya'dan ABD'nin sözde planı için “BMGK kararlarıyla uyuşmuyor“ açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının bazı maddelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyuşmadığını belirtti.

Rusya'dan ABD'nin sözde planı için “BMGK kararlarıyla uyuşmuyor“ açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının bazı maddelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyuşmadığını belirtti.

02 Şubat 2020 Pazar 13:57
Rusya'dan ABD'nin sözde planı için “BMGK kararlarıyla uyuşmuyor“ açıklaması

Peskov, Rossiya 1 televizyonunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BMGK'nin Filistin-İsrail meselesine ilişkin kararları olduğuna dikkati çeken Peskov, "Planın bazı maddeleri BMGK'nin kararlarıyla tam olarak uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in ABD'nin sunduğu teklife tepki gösterdiğini vurgulayan Peskov, "Filistin'in ve Filistin'i destekleyen bazı Arap ülkelerinin tepkisini görüyoruz. Elbette bu, planın uygulanabilirliğini düşündürüyor." ifadelerini kullandı. 

banner317
TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini belirten Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.


 

Son Güncelleme: 02.02.2020 17:16
Anahtar Kelimeler:
RusyaABDBMGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı
Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı
Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü
Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü
Yeni tip Koronavirüs, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor
Yeni tip Koronavirüs, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor
Avustralya'nın başkent bölgesindeki yangın, 55 bin hektardan fazla alanı kül etti
Avustralya'nın başkent bölgesindeki yangın, 55 bin hektardan fazla alanı kül etti
Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü
Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü
Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü
Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü
Tanzanya'da sel: 13 ölü
Tanzanya'da sel: 13 ölü
Mısır, bağımsız Filistin Devleti kurulmasını desteklediğini açıkladı
Mısır, bağımsız Filistin Devleti kurulmasını desteklediğini açıkladı
Arap Birliği, Trump'ın planını reddetme kararı aldı
Arap Birliği, Trump'ın planını reddetme kararı aldı
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim